Футбол

Хохлов резко ответил на критику ШироковаЕвро-футбол.ру вчера в 16:51

Зенит — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
6′
Кирилл Панченко
20′
Самба Соу
Вильмар Барриос
52′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
59′
Артем Дзюба
60′
Сердар Азмун
66′
70′
Артур Юсупов
Жоаозиньо
70′
Федор Черных
Евгений Марков
Сердар Азмун
Эрнани
76′
82′
Кирилл Панченко
Евгений Луценко
Эмильяно Ариэль Ригони
Леон Мусаев
90′
Сегодня бело-голубые проиграли "Зениту" (0:2).
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Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита». По завершении карьеры работал экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова. Советник по футболу председателя ВФСО «Динамо», спортивный директор ФК «Динамо».
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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