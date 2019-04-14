Хохлов рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Краснодаром»RT на русском 09:30

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный исход матча с «Краснодаром» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хохлов рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Краснодаром»

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