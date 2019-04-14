Футбол

Хохлов рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Краснодаром»RT на русском 09:30

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
36′
41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
43′
46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
60′
66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
79′
Самба Соу
84′
87′
Вандерсон Соуза
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный исход матча с «Краснодаром» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счет

Советский спорт09:22

Дмитрий Хохлов — о матче с «Краснодаром»: «Мы играли с лучшей командой РПЛ и не уступили»

Sportbox.RU09:59

Хохлов: «Обидно, что „Динамо“ не смогло удержать победный счет в матче с „Краснодаром“»

Sport24.ru09:19

Дмитрий Хохлов: «„Краснодару“ нужна свобода, мы ее не дали»

Спорт-Экспресс11:30

Турнирная таблица иногда врет. Хохлов – достойный тренер и сегодня в очередной раз нейтрализовал топ-клуб

Матч ТВ11:24

Хохлов: возможно, в концовке матча «Динамо» не хватило силёнок и концентрации

Чемпионат09:21

Хохлов: «Давление, конечно, есть, и мы его чувствуем»

Soccer.ru06:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:34, Ашберн
Культура

В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2»

В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2» Оказалось, оно будет сниматься лишь до конца этого года.
Обновлено 12 апреля в 12:27
Общество

Гороскоп: ракам советуют воздержаться от обещаний, скорпионов ждет много работы

ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен

Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Политика

Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии

По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено в 13:35
Экономика

Страховым спорам назначили цену

По оценке Игоря Юргенса, финомбудсмену придется рассматривать до 300 тыс. страховых споров по ОСАГО в год.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:07
Энергетика

Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Кино

Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов

Обновлено в 16:43
Недвижимость

Покупатели заселяют вторичное жилье

Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
Обновлено в 07:00
Общество

Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы

Обновлено в 17:05
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Экономика

Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Обновлено в 08:29
Политика

Польша отказалась пустить в свои воды российский парусник «Седов»

Власти Польши запретили российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту войти в польские территориальные воды, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ева Сувара.
Обновлено 12 апреля в 13:18
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Политика

Билборды с Порошенко снимут на Украине

На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено в 18:25
Хоккей

Женская сборная США по хоккею выиграла ЧМ в девятый раз в истории

Сборная США в девятый раз в истории выиграла золото чемпионата мира.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
Общество

В Сингапуре начинаются испытания воздушного такси

Обновлено в 17:34
Футбол

«ПСЖ» в меньшинстве потерпел разгромное поражение от «Лилля»

"Пари Сен-Жермен" потерпел разгромное поражение от "Лилля" в матче 32-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».
Обновлено в 12:43
Культура

В Воронеже умерла художница Ксения Успенская

В Воронеже на 97-м году жизни скончалась известная художница Ксения Успенская, передаёт Newinform со ссылкой на региональное отделение Союза художников России.
Обновлено в 03:07
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции ультраправых в Дании

Во время демонстрации сторонников датской праворадикальной партии Stram Kurs в Копенгагене произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ.
Обновлено в 19:14
Происшествия

Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков

В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ

Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное