Футбол
Хохлов прокомментировал победу «Динамо» над «Тамбовом»RT на русском 10:04
Адессойе Ойеволе
|25′
|41′
Максимилиан Филипп
|43′
Шарль Каборе
Хызыр Аппаев
Олабриан Муйива
|46′
Иван Маркелов
Михаил Костюков
|46′
Седрик Гогуа
|58′
|72′
Клинтон Н`Жи
Вячеслав Грулев
|75′
Максимилиан Филипп
Кирилл Панченко
Антон Килин
Хасан Мамтов
|77′
|80′
Кирилл Панченко
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
58
Ойеволе
27
Гогуа
55
Осипенко
3
Тетрашвили
92
Чуперка
25
Карасев
30
Таказов
9
Мамтов
77
Костюков
11
Муйива
31
Лещук
17
Паршивлюк
24
Евгеньев
44
Шуньич
3
Плиев
11
Шиманьский
15
Нойштедтер
77
Каборе
22
Жоаозиньо
20
Грулев
8
Панченко
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением по поводу победы команды над «Тамбовом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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