Футбол

Хохлов прокомментировал победу «Динамо» над «Тамбовом»RT на русском 10:04

Тамбов — Динамо
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
Адессойе Ойеволе
25′
41′
Максимилиан Филипп
43′
Шарль Каборе
Хызыр Аппаев
Олабриан Муйива
46′
Иван Маркелов
Михаил Костюков
46′
Седрик Гогуа
58′
72′
Клинтон Н`Жи
Вячеслав Грулев
75′
Максимилиан Филипп
Кирилл Панченко
Антон Килин
Хасан Мамтов
77′
80′
Кирилл Панченко
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением по поводу победы команды над «Тамбовом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хохлов прокомментировал победу «Динамо» над «Тамбовом» в матче седьмого тура РПЛ

Газета.Ru11:02

Хохлов прокомментировал победу «Динамо» над «Тамбовом»

RT на русском10:04

Дмитрий Хохлов: «Нам сначала немножко не хватало в завершении»

Спорт-Экспресс10:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Футбол

«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив «Уфе»

Футболисты петербургского "Зенита" проиграли "Уфе" в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:0.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Футбол

Тухель: «Неймар не будет играть за ПСЖ, пока не определится с будущим»

Пока ситуация не разрешится, играть он не будет. Что касается его формы, то он хорошо тренируется и чувствует себя гораздо лучше.
Обновлено в 09:12
Политика

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
Обновлено в 04:41
Общество

Несколько оппозиционеров были задержаны на проспекте Сахарова в Москве

На проспекте Академика Сахарова в Москве были задержаны несколько активистов, которые отправились туда на митинг-концерт в честь Дня флага России, сообщили гражданские активисты.
Обновлено в 11:12
Политика

Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке

Обновлено в 03:03
Космос

Ви из BTS отправляется в путешествие на Марс

But it will live on martian soil🤩He might not be able to go to mars himself but his name will go on behalf of him💜 — 🖤겨울 곰🖤 (@starTAEdust95) August 23, 2019 В списке подарков Ви уже есть звезда «December Sunshine», которую АРМИ подарили Тэхёну на его 24 день рождения, а теперь поклонники айдола решили вручить ему билет на марс.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

По данным издания, инцидент произошел вечером 23 августа, когда мужчина возвращался домой вместе со своей дочерью.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Культура

Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом

Обновлено в 08:16
Фигурное катание

Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе

Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Общество

В Петербурге открыли первый пешеходный фонтан после ремонта

Первый пешеходный фонтан в Санкт-Петербурге открылся в субботу в Любашинском саду Калининского района после ремонта по конкурсу "Фонтан для горожан".
Обновлено в 07:49
Здоровье

В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением

Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Футбол

Игрок «Милана» Лаксальт получил предложение от клуба РПЛ

Обновлено в 02:56
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч

Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Меркель прилетела на саммит G7 во Франции

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела во французский Биарриц на саммит G7.
Обновлено в 10:11
Политика

Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины

Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
Обновлено в 07:20
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе

Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Авто

Названа стоимость седана Aurus Senat

23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия

В Калужской области убит 92-летний ветеран войны

Следствие в Калужской области возбудило уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщается в субботу на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:27
Политика

Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Культура

Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи

Обновлено в 10:45
Происшествия

В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321

В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.
Обновлено в 10:37
Авто

УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-915Б для военной авиации

Яркий пример – УАЗ-915Б с аэродромным передвижным агрегатом (АПА), построенный на базе ГАЗ-69 для электростартерного запуска авиационных двигателей.
Обновлено в 09:08
Автоспорт

Квят высказался об уходе Албона в Red Bull

Обновлено в 05:44
Энергетика

Новый узел контроля нефти может появиться на границе с Россией

Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году.
Обновлено вчера в 14:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное