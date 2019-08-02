Футбол

Хохлов: понимаем, что у «Спартака» могут быть глобальные измененияЧемпионат 05:24

Спартак — Динамо
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от встречи 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».
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