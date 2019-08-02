Хохлов: понимаем, что у «Спартака» могут быть глобальные изменения

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Политика Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.

Происшествия Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Происшествия Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.

Политика Рябков заявил, что Россия не проиграет в гонке вооружений Россия никогда не проиграет в гонке вооружений, поскольку доказала свою способность отвечать на вызовы экономически эффективно.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Политика В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Армия и оружие Авиация Минобороны ликвидировала задымления в Красноярском крае Участие авиационной групы Минобороны РФ в борьбе с лесными пожарами позволило ликвидировать задымление в трёх городах Красноярского края, заявил 2 августа журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Футбол Как играет Йордан Ларссон, который перешёл в «Спартак» В Нидерландах за «НЕК Неймеген» Ларссон играл чистого нападающего или правого полузащитники при системе 4-2-3-1 (4-1-4-1), но был не столь эффективен и результативен, как сейчас.

Политика Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».

Экономика Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг "Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Происшествия Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).

Кино В сиквеле «Доктора Стрэнджа» появится демон Кошмар В студии Marvel пока официально не подтвердили, но и не опровергли информацию о появлении демона Кошмара в сиквеле «Доктора Стрэнджа».

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Момент мощного землетрясения в Индонезии попал на видео В Сети появилось видео мощного землетрясения у берегов индонезийского острова Суматра.