Футбол
Хохлов: понимаем, что у «Спартака» могут быть глобальные измененияЧемпионат 05:24
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от встречи 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Обновлено в 08:53
Происшествия
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии
Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.
Обновлено в 12:21
Политика
Рябков заявил, что Россия не проиграет в гонке вооружений
Россия никогда не проиграет в гонке вооружений, поскольку доказала свою способность отвечать на вызовы экономически эффективно.
Обновлено в 10:03
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Политика
В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено в 10:11
Наука
Учёные выяснили, как похмелье влияет на мозг
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала задымления в Красноярском крае
Участие авиационной групы Минобороны РФ в борьбе с лесными пожарами позволило ликвидировать задымление в трёх городах Красноярского края, заявил 2 августа журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 10:28
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Футбол
Как играет Йордан Ларссон, который перешёл в «Спартак»
В Нидерландах за «НЕК Неймеген» Ларссон играл чистого нападающего или правого полузащитники при системе 4-2-3-1 (4-1-4-1), но был не столь эффективен и результативен, как сейчас.
Обновлено в 09:15
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Мамаев и Кокорин подали ходатайство об УДО
Приговоренные к тюремным срокам полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 09:35
Кино
В сиквеле «Доктора Стрэнджа» появится демон Кошмар
В студии Marvel пока официально не подтвердили, но и не опровергли информацию о появлении демона Кошмара в сиквеле «Доктора Стрэнджа».
Обновлено в 05:55
Хоккей
Стал известен капитан «Авангарда» в новом сезоне
Капитаном омского «Авангарда» в сезоне-2019/20 назначен защитник Алексей Емелин.
Обновлено в 12:32
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Во Франции разбился тушивший природные пожары самолёт
Обновлено в 12:28
Происшествия
Момент мощного землетрясения в Индонезии попал на видео
В Сети появилось видео мощного землетрясения у берегов индонезийского острова Суматра.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков
Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:41
Наука
Созданы первые квантовые источники света
Обновлено в 08:48