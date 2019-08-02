Футбол

Хохлов: понимаем, что у «Спартака» могут быть глобальные измененияЧемпионат 05:24

Спартак — Динамо
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
2 фото
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от встречи 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хохлов считает, что у «Спартака» могут быть глобальные изменения в составе

Спорт-Экспресс04:23

Хохлов: понимаем, что у «Спартака» могут быть глобальные изменения

Чемпионат05:24

Тренер «Динамо» Хохлов оценил состояние новичка Н`Жье

Газета.Ru04:42

Хохлов: «Мы не будем думать о том, успеет ли „Спартак“ заявить Шюррле до игры с „Динамо“»

Sport24.ru04:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика

В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Гаджеты

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено в 05:31
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло

По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого

В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Авто

Опубликованы патентные изображения российского электромобиля Zetta

В патентной базе федерального института промышленной собственности опубликован патент на промышленный образец электромобиля Zetta.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Подмосковье двое мужчин расстреляли торговца фруктами

В Щелковском районе Подмосковья в полицию обратился продавец магазина, которого обстреляли двое неизвестных при попытке незаконно унести ящик вишни.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Политика

Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Наука

Создан метаматериал для анализа хиральных молекул

Ученые из Дальневосточного федерального университета совместно с зарубежными коллегами создали метаматериал, позволяющий преобразовать гауссов пучок в сингулярный вихревой в разных диапазонах частот.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Бузова высказалась по поводу пожаров в Сибири

Обновлено в 01:06
Космос

Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки

Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество

Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа

Обновлено вчера в 14:22
Культура

Книгу из первого издания о Гарри Поттере продали за 35 тысяч долларов

Экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг продали в Великобритании на аукционе Hansons за 28,5 тыс фунтов (34,6 тыс. долларов).
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

Новая российская бронемашина «Атлет» выходит на испытания

По информации ООО «ВПК», «Атлет» выходит 5 августа 2019 года на предварительные испытания.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Во Владикавказе при пожаре в чесальном цехе пострадали 15 человек

Во Владикавказе в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти пострадали 15 человек.
Обновлено в 05:01
Политика

Оператор не намерен останавливать строительство «Северного потока-2»

Компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток-2", намерены успешно завершить его, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream-2 AG Стеффена Эбера.
Обновлено в 03:03
Политика

Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая

"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Футбол

Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФА

Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов.
Обновлено в 06:30
Авто

Названы самые популярные в России дизельные машины в 2019 году

Самым популярным дизельным автомобилем в этом году оказался Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено в 05:29
Общество

Ученые назвали правильный ответ спорного примера из математики

Российские ученые решили спорный пример из школьного курса по математике и дали правильный ответ.
Обновлено в 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Динамо
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное