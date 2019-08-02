Футбол
Хохлов: понимаем, что у «Спартака» могут быть глобальные измененияЧемпионат 05:24
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от встречи 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика
В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Авто
Опубликованы патентные изображения российского электромобиля Zetta
В патентной базе федерального института промышленной собственности опубликован патент на промышленный образец электромобиля Zetta.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин расстреляли торговца фруктами
В Щелковском районе Подмосковья в полицию обратился продавец магазина, которого обстреляли двое неизвестных при попытке незаконно унести ящик вишни.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Наука
Создан метаматериал для анализа хиральных молекул
Ученые из Дальневосточного федерального университета совместно с зарубежными коллегами создали метаматериал, позволяющий преобразовать гауссов пучок в сингулярный вихревой в разных диапазонах частот.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Бузова высказалась по поводу пожаров в Сибири
Обновлено в 01:06
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Культура
Книгу из первого издания о Гарри Поттере продали за 35 тысяч долларов
Экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг продали в Великобритании на аукционе Hansons за 28,5 тыс фунтов (34,6 тыс. долларов).
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Новая российская бронемашина «Атлет» выходит на испытания
По информации ООО «ВПК», «Атлет» выходит 5 августа 2019 года на предварительные испытания.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Во Владикавказе при пожаре в чесальном цехе пострадали 15 человек
Во Владикавказе в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти пострадали 15 человек.
Обновлено в 05:01
Политика
Оператор не намерен останавливать строительство «Северного потока-2»
Компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток-2", намерены успешно завершить его, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream-2 AG Стеффена Эбера.
Обновлено в 03:03
Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Футбол
Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФА
Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов.
Обновлено в 06:30
Авто
Названы самые популярные в России дизельные машины в 2019 году
Самым популярным дизельным автомобилем в этом году оказался Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено в 05:29
Общество
Ученые назвали правильный ответ спорного примера из математики
Российские ученые решили спорный пример из школьного курса по математике и дали правильный ответ.
Обновлено в 06:16