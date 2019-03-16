Хохлов остался недоволен игрой «Динамо» в матче с «Оренбургом»Sport24.ru 07:14

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после выездного матча 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:1) посетовал на нереализованные голевые моменты. «Динамо» имело несколько возможностей забить, но дважды за «Оренбург» сыграла крестовина ворот и еще один раз — штанга.

Хохлов остался недоволен игрой «Динамо» в матче с «Оренбургом»

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