Футбол

Хохлов остался недоволен игрой «Динамо» в матче с «Оренбургом»Sport24.ru 07:14

Оренбург — Динамо
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
15′
Федор Черных
Сильвие Бегич
30′
Сергей Бреев
36′
38′
Себастьян Хольмен
Джордже Деспотович
52′
Джордже Деспотович
52′
Дмитрий Андреев
60′
62′
Евгений Луценко
67′
Абдул Азиз Тетте
67′
Федор Черных
Вячеслав Грулев
Денис Попович
74′
74′
Себастьян Хольмен
Роман Евгеньев
Денис Попович
Вадим Афонин
79′
Джордже Деспотович
Андрей Козлов
82′
Сергей Бреев
Григорий Чиркин
90′+5′
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после выездного матча 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:1) посетовал на нереализованные голевые моменты. «Динамо» имело несколько возможностей забить, но дважды за «Оренбург» сыграла крестовина ворот и еще один раз — штанга.
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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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