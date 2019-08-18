Футбол

Хохлов объяснил причину поражения «Динамо» в матче с «Локомотивом»Газета.Ru вчера в 15:31

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Главный тренер московского "Динамо" высказался о матче шестого тура чемпионата России против столичного "Локомотива".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Хохлов — о слабом втором тайме: «Нойштедтер не готов играть полный матч, но его пришлось оставить»

Sport24.ruвчера в 14:27

Хохлов об игре с «Локо»: «Начало было хорошее, но потом отдали инициативу. Нам не хватило физики»

Sports.ruвчера в 14:47

Хохлов указал на индивидуальные ошибки футболистов «Динамо» в матче с «Локомотивом»

RT на русскомвчера в 14:27

Хохлов: во втором тайме «Динамо» не хватило физически

Чемпионатвчера в 14:30

Миранчуки — топ. Перевернули провальную игру с обновленным «Динамо» и вывели «Локо» на второе место

Матч ТВвчера в 16:03

«Динамо» топчется на месте. Что ждет Хохлова?

Спорт-Экспрессвчера в 15:45

Хохлов: «Динамо» проиграло «Локомотиву» из-за индивидуальных ошибок своих футболистов

ТАССвчера в 14:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Происшествия

СМИ узнали мотив подростка, убившего свою семью в Ульяновской области

Обновлено вчера в 08:55
Политика

Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским

Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

The National Interest оценил перспективы Военно-морского флота России

Более крупные корабли выводятся из эксплуатации, их место занимают более мелкие суда — как новые, так и модернизированные, что говорит об акценте России на региональных водах, говорится в публикации американского журнала The National Interest.
Обновлено 17 августа в 22:08
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram от посторонних

Телеведущая и певица Ольга Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram. Теперь просматривать ее профиль могут только подписчики.
Обновлено 17 августа в 10:35
Футбол

Волгоградский «Ротор» проиграл дома «Шиннику»

В девятом туре чемпионата Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал дома ярославский «Шинник».
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка

Обновлено в 00:59
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Энергетика

Нефть открыла неделю торгов ростом

Мировые цены на нефть растут в начале торговой недели, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика

Из «Титановой долины» с солидным штрафом выбыл резидент

Арбитражный суд Свердловской области по иску министерства инвестиций и развития региона вынес решение о лишении Уральского оптического завода статуса резидента особой экономической зоны "Титановая долина".
Обновлено в 01:18
Происшествия

ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области

По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Транспорт

S7 подняла вопрос дорогого обслуживания авиакомпаний в новом аэропорту Саратова

Обновлено вчера в 12:06
Космос

США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»

Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Авто

Названы самые необычные бронеавтомобили в мире

Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

На Азорских островах совершил жесткую посадку Boeing 757

Обновлено вчера в 17:51
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика

Премьер-министр Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию

Намерение президента США Дональда Трампа купить Гренландию абсурдно, остров не продается, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

Обновлено в 01:23
Здоровье

В России увеличилось число больных гастритом

В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено вчера в 23:02
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Транспорт

Врио главы Челябинска потребовала ремонтировать дороги круглосуточно

Обновлено в 00:44
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб. Эта дорога – часть международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Собчак объяснила свое ненормальное поведение

Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В Москве недовольный лечением пациент избил врача

В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.
Обновлено вчера в 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное