Футбол
Хохлов объяснил причину поражения «Динамо» в матче с «Локомотивом»Газета.Ru вчера в 15:31
|2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
|3′
Себастьян Шиманьский
|13′
|27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
|48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
|59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
|64′
|67′
Гжегож Крыховяк
|68′
Брайан Идову
|78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
|82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
|83′
|84′
Владислав Игнатьев
|87′
Гильерме
|90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
18
Ордец
4
Рыков
3
Плиев
7
Кардозу
15
Нойштедтер
20
Грулев
77
Каборе
9
Н`Жи
99
Шейдаев
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
3
Идову
2
Живоглядов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
22
Джорджевич
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер московского "Динамо" высказался о матче шестого тура чемпионата России против столичного "Локомотива".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хохлов указал на индивидуальные ошибки футболистов «Динамо» в матче с «Локомотивом»
RT на русскомвчера в 14:27
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Футбол
Круговой проходит медосмотр для «Зенита»
Защитник «Уфы» Данил Круговой в настоящее время проходит медицинский осмотр для «Зенита».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после ЧП с ракетой
Две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.
Обновлено в 02:33
Футбол
Егоров прокомментировал слова Дзюбы о позорном судействе матча
Глава департамента судейства и инспектирования российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе матча команды против «Ахмата».
Обновлено в 04:16
Происшествия
На вокзале в Германии мужчина с ножом напал на людей, есть погибшие
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%
Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Тайный архив: на свалке в Подмосковье нашли документы Минфина
Оценивая масштаб трагедии, граждане нашли кипу бумаг, которые при детальном рассмотрении оказались документами Минфина.
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Глава Xiaomi назвал дату выхода смартфона Redmi Note 8
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь назвал дату выхода телевизоров Redmi.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Политика
Филарет пожаловался на прекратившего с ним общаться Порошенко
Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко прекратил с ним общение после того, как получения «новой церковью» томоса.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено вчера в 03:29
Наука
Ученые нашли микроб, который поможет объяснить происхождение жизни
Обновлено вчера в 09:25
Здоровье
Врачи рассказали, сколько стаканов яблочного сока можно пить в неделю
Врачи советуют пить свежевыжатый яблочный сок через трубочку и не более трёх стаканов в неделю.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено 17 августа в 23:15
Общество
В Хабаровске затоплены подвалы 80 многоквартирных домов
Обновлено в 01:45
Общество
Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу
Жителям столицы собрать ребенка в школу обойдется в 3326 рублей, причем за год цена выросла на пять процентов.
Обновлено в 01:31
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут похоронить убитую подростком семью
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон семьи, которая была убита 16-летним подростком.
Обновлено вчера в 13:20
Культура
«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41