Футбол

Хохлов о поражении от «Локомотива»: в очередной раз подвела реализацияRT на русском вчера в 10:01

Динамо — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арена Химки»
Тони Шуньич
24′
Евгений Марков
51′
54′
Игорь Денисов
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
Кирилл Панченко
60′
64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
76′
81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
86′
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своих подопечных от столичного «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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