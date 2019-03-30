Хохлов о поражении от «Локомотива»: в очередной раз подвела реализацияRT на русском 10:01

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение своих подопечных от столичного «Локомотива» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хохлов о поражении от «Локомотива»: в очередной раз подвела реализация

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