Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счетСоветский спорт 09:22

Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол. Может быть, не хватило силенок в конце, - цитирует Хохлова Sport24.ru. Динамо идет на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ с 25 баллами.

Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счет

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