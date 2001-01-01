Футбол

Дмитрий Хохлов — о работе с Широковым: «Есть вещи, которые я не могу озвучивать»Матч ТВ 02:52

Есть вещи, которые я не могу озвучивать, поэтому я никогда их не скажу. Я рассказываю в клубе о тех вещах, которые меня волнуют, и по которым мы не находим взаимопонимания, — сказал Хохлов в эфире телеканала «Россия 24».
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Дмитрий Хохлов — о работе с Широковым: «Есть вещи, которые я не могу озвучивать»

Матч ТВ02:52

Дмитрий Хохлов — о работе с Широковым: «Есть вещи, которые я не могу озвучивать»

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Хохлов о недопонимании с Широковым: «Есть вещи, которые я не могу озвучивать, поэтому их никогда не расскажу»

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Следственные органы Башкирии завели дело против сотрудника полиции, который угрожал своей подчиненной убийством и избил ее, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.
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Двойник похитил со счетов москвича в банке десять миллионов рублей

Двойник похитил у москвича 10 миллионов рублей с его банковского счета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Подрядчика стадиона ЧМ-2018 хотят арестовать за хищение 2,5 млрд

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Экс-министр энергетики Великобритании лорд Грегори Баркер, возглавляющий совет директоров En+ (контролирует UC Rusal и «Евросибэнерго»), упомянул трастовый фонд детей Олега Дерипаски в ходе выступления 27 февраля в комитете палаты общин Великобритании по иностранным делам.
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Назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный.
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OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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Роман Широков
Российский футболист
Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита». По завершении карьеры работал экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова. Советник по футболу председателя ВФСО «Динамо», спортивный директор ФК «Динамо».
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