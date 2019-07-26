Футбол

Хохлов: «Забей третий гол, намного легче бы дышалось»Евро-футбол.ру вчера в 15:44

Динамо — Урал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Артур Юсупов
16′
Кирилл Панченко
31′
Шарль Каборе
39′
46′
Петрюс Бумаль
Николай Димитров
56′
Вараздат Ароян
Владимир Рыков
59′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
70′
70′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
Жоаозиньо
Мигел Филипе Кардозу
79′
Константин Рауш
Григорий Морозов
81′
84′
Вараздат Ароян
Павел Погребняк
Может быть, немножко больше сыграли в позиционную оборону, но естественно - забей третий гол, намного легче бы дышалось, потому что 2:0, как опять же многие тренеры говорят, это один из самых неприятных результатов.
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