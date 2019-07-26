Футбол
Хохлов: «Забей третий гол, намного легче бы дышалось»Евро-футбол.ру вчера в 15:44
Артур Юсупов
|16′
Кирилл Панченко
|31′
Шарль Каборе
|39′
|46′
Петрюс Бумаль
Николай Димитров
|56′
Вараздат Ароян
Владимир Рыков
|59′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
|70′
|70′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
Жоаозиньо
Мигел Филипе Кардозу
|79′
Константин Рауш
Григорий Морозов
|81′
|84′
Вараздат Ароян
Павел Погребняк
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
5
Тетте
7
Кардозу
77
Каборе
2
Морозов
11
Шиманьский
8
Панченко
99
Шейдаев
31
Годзюр
15
Кулаков
88
Погребняк
8
Емельянов
27
Меркулов
14
Бавин
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
17
Димитров
58
Эль-Кабир
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Может быть, немножко больше сыграли в позиционную оборону, но естественно - забей третий гол, намного легче бы дышалось, потому что 2:0, как опять же многие тренеры говорят, это один из самых неприятных результатов.
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