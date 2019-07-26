Может быть, немножко больше сыграли в позиционную оборону, но естественно - забей третий гол, намного легче бы дышалось, потому что 2:0, как опять же многие тренеры говорят, это один из самых неприятных результатов.

Хохлов: «Забей третий гол, намного легче бы дышалось»

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