Футбол

Хохлов: «Впечатления от игры с „Ахматом“ остались нехорошие»ProstoProSport вчера в 15:12

Динамо — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арена Химки»
Абдул Азиз Тетте
12′
Артур Юсупов
54′
Евгений Марков
56′
Евгений Луценко
59′
Евгений Марков
Кирилл Панченко
59′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
62′
Евгений Луценко
Федор Черных
77′
80′
Беким Балай
Аблай Мбенг
85′
Раванелли
Одисе Роши
90′
Милад Мохаммади
Родольфо
90′+5′
Зоран Нижич
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказал недовольство от игры подопечных в домашнем матче 26-го тура чемпионата России с «Ахматом» из Грозного.
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Хохлов: «Впечатления от игры с „Ахматом“ остались нехорошие»

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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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