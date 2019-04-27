Хохлов: «Впечатления от игры с „Ахматом“ остались нехорошие»ProstoProSport вчера в 15:12

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказал недовольство от игры подопечных в домашнем матче 26-го тура чемпионата России с «Ахматом» из Грозного.

Хохлов: «Впечатления от игры с „Ахматом“ остались нехорошие»

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