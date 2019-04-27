Футбол
Хохлов: «Впечатления от игры с „Ахматом“ остались нехорошие»ProstoProSport вчера в 15:12
Абдул Азиз Тетте
|12′
Артур Юсупов
|54′
Евгений Марков
|56′
Евгений Луценко
|59′
Евгений Марков
Кирилл Панченко
|59′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
|62′
Евгений Луценко
Федор Черных
|77′
|80′
Беким Балай
Аблай Мбенг
|85′
Раванелли
Одисе Роши
|90′
Милад Мохаммади
Родольфо
|90′+5′
Зоран Нижич
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
25
Козлов
2
Морозов
44
Шуньич
24
Евгеньев
6
Юсупов
20
Грулев
5
Тетте
9
Кардозу
10
Черных
8
Панченко
16
Городов
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
40
Уциев
11
Силва
8
Шиманский
2
Родольфо
19
Иванов
17
Мбенг
21
Роши
Ахмат
Расстановка 3‑4‑3
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказал недовольство от игры подопечных в домашнем матче 26-го тура чемпионата России с «Ахматом» из Грозного.
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Хохлов: впечатления от игры с «Ахматом» негативные, «Динамо» не устраивает ничья
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