Рассчитывали на другой результат, но жизнь продолжается, надо смотреть вперед и не оглядываться назад. Да, корректировать какие-то моменты и настраиваться на сегодняшнюю игру.

Хохлов: «Рассчитывали на другой результат, но жизнь продолжается»

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