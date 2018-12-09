Футбол

Хохлов: «Игроки на 98% выполнили то, что планировали»
Евро-футбол.ру
15:18

Динамо — Урал
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Жоаозиньо
12′
39′
Сергей Брызгалов
41′
Владимир Ильин
Евгений Луценко
44′
Абдул Азиз Тетте
61′
65′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
Евгений Луценко
Евгений Марков
67′
68′
Петрюс Бумаль
Андрей Егорычев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
71′
Алексей Козлов
72′
Константин Рауш
Григорий Морозов
76′
77′
Отман Эль-Кабир
Марко Араторе
Жоаозиньо
84′
Выполнили установку и наконец-то порадовали реализацией моментов.
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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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