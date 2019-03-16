Футбол

Хохлов: «Динамо» не реализовало свои моменты в матче с «Оренбургом»РИА Новости 09:49

Оренбург — Динамо
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
15′
Федор Черных
Сильвие Бегич
30′
Сергей Бреев
36′
38′
Себастьян Хольмен
Джордже Деспотович
52′
Джордже Деспотович
52′
Дмитрий Андреев
60′
62′
Евгений Луценко
67′
Абдул Азиз Тетте
67′
Федор Черных
Вячеслав Грулев
Денис Попович
74′
74′
Себастьян Хольмен
Роман Евгеньев
Денис Попович
Вадим Афонин
79′
Джордже Деспотович
Андрей Козлов
82′
Сергей Бреев
Григорий Чиркин
90′+5′
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что его команда не смогла реализовать свои моменты в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с "Оренбургом". "Динамо" в субботу в гостях проиграло "Оренбургу" - 0:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хохлов: «Динамо» не реализовало свои моменты в матче с «Оренбургом»

РИА Новости09:49

Дмитрий Хохлов: «„Оренбург“ использовал свой шанс, а „Динамо“ — нет»

Sportbox.RU06:42

Хохлов – после поражения от «Оренбурга»: Какой тут может быть комментарий?

ProstoProSport07:24

Хохлов: «Динамо» не смогло реализовать свои моменты в матче с «Оренбургом»

Чемпионат08:59

Дмитрий Хохлов: «„Оренбург“ использовал свой шанс, а „Динамо“ — нет»

Матч ТВ06:42

Хохлов остался недоволен игрой «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Sport24.ru07:14

"Динамо" не повезло с реализацией". Хохлов - о матче против "Оренбурга"

Спорт-Экспресс07:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Спорт

Норвежские биатлонистки завоевали золото в эстафете на чемпионате мира

Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Юлии Началовой сделали операцию

Юлии Началовой сделана операция на ноге, сообщает издание Starhit.
Обновлено в 05:06
Общество

В Риге прошло шествие легионеров СС

Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Париже возобновились столкновения между полицией и манифестантами

Обновлено в 07:56
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Происшествия

Видео с пролетающим метеоритом над Красноярском появилось в сети

В сети появилось видео, на котором видно, как в небе в Красноярском краем пролетает светящийся шар.
Обновлено в 06:25
Политика

Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета

Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.
Обновлено в 05:25
Футбол

ЦСКА обыграл «Урал» в матче РПЛ

Обновлено в 09:15
Спорт

Определились соперники сборной России на Кубке мира по баскетболу

Жеребьевка Кубка мира по баскетболу прошла в китайском Шэньчжэне, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:55
Интернет

В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, в результате которого около 70 тысяч пользователей смогли войти в свои аккаунты, потому что те якобы удалены.
Обновлено в 09:03
Политика

В свердловском обкоме КПРФ подрались коммунисты с комсомольцами

Молодые коммунисты обвинили областное руководство партии в коррупции. На заседании Свердловского обкома КПРФ разразился громкий скандал.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

У границ России замечен ядерный бомбардировщик США

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress был замечен в районе Балтики во время выполнения маневров недалеко от российских границ.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе

«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.
Обновлено в 05:00
Спорт

Драчев заявил, что все биатлонистки сборной России допустили ошибки в эстафете ЧМ

Ошибки в эстафете чемпионата мира в Эстерсунде допустили все четыре российские биатлонистки, но выступление Светланы Мироновой получилось самым неудачным.
Обновлено в 10:20
Политика

Третий самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух

Третий опытный самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух, сообщила журналистам пресс-служба Минпромторга.
Обновлено в 03:27
Футбол

«Уотфорд» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка Англии

"Уотфорд" выиграл у "Кристал Пэлас" (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Англии. В составе победителей отличились Этьенн Капуэ и Андрэ Грэй.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Интернет

«Яндекс» запускает собственную социальную сеть «Аура»

Российская интернет-компания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса «Аура», который будет работать внутри мобильного приложения «Яндекс».
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Песков не исключил встречи Путина с Мариани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.
Обновлено в 09:47
Политика

Критиков Порошенко не пустили на его выступление

Стражи порядка не пропустили активистов, которые критикуют политику действующего главы Украины Петра Порошенко, на его выступление в Закарпатской области.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Протестующие в Киеве закидали полицейских плюшевыми свиньями

Обновлено в 09:20
Политика

Россия ответит на новые санкции Евросоюза

"Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - говорится на сайте МИД РФ в комментарии по поводу решения ЕС ввести персональные санкции из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 05:36
Экономика

Россиян предупредили о подорожании хлеба

«На хлеб из пшеничной муки высшего сорта [цены] остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9 процента», — уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 04:01
Общество

МВД и МЭР не договорились об изменении формата экзамена на права

Напомним, проект постановления правительства предусматривает объединение двух экзаменов на права: проверку первоначальных навыков управления - "плошадка" и умение управлять автомобилем на дороге - "город".
Обновлено в 05:06
Спорт

Бабиков стал победителем общего зачета Кубка IBU в спринте

Обновлено в 07:59
Хоккей

«Барыс» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Астанинский "Барыс" победил "Авангард" во второй игре серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:10
Кино

В третьем сезоне нового «Простоквашино» появится няня Веры Павловны

Мультфильм идет циклами по десять серий. И в третьей десятке появится няня, которая приедет смотреть за Верой Павловной.
Обновлено вчера в 23:05
Автоспорт

Даниил Квят: доволен сегодняшней сессией

Россиянин остался доволен тремя тренировками, а также первым сегментом квалификации. Напомним, что гонка в Мельбурне состоится 17 марта.
Обновлено в 04:53
Наука

New York Times заявила об опасности употребления яичницы в пищу

Американская газета New York Times опубликовала статью, в которой приводятся результаты исследования влияния яичницы на человеческий организм.
Обновлено в 06:46
Единоборства

Аскрен: сделаю с Хабибом то, что он делает с другими

Боец UFC Бен Аскрен, выступающий в полусреднем весе, рассказал о своих ближайших планах.
Обновлено в 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное