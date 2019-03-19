Футбол
«Хоффенхайм» возглавит тренер «Аякса»Sport.ru вчера в 14:14
Один из тренеров амстердамского "Аякса" Альфред Шредер с нового сезона переберётся в Бундеслигу, где возглавит тренерский мостик "Хоффенхайма", - сообщается во вторник на официальном сайте немецкой команды.
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«Хоффенхайм» объявил, что Шройдер возглавит команду после ухода Нагельсманна
Спорт-Экспрессвчера в 12:58
Экс-член тренерского штаба «Аякса» Шройдер возглавит «Хоффенхайм» после Нагельсманна
Sports.ruвчера в 08:46
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«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
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Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.
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Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
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Александр Хованов подписал контракт с «Миннесотой»
Российский форвард Александр Хованов подписал контракт новичка с командой НХЛ "Миннесотой Уайлд".
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OnePlus 7 в градиентных цветах с тройной камерой показали на рендере
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Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
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Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
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Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов
Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.
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Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
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Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
В Великобритании врачи на протяжении трех лет принимали рак яичников пациентки за симптомы послеродовой депрессии.
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Филипп Киркоров с детьми повеселился на дне рождения дочери Тимати
Филипп Киркоров с детьми повеселился на дне рождения дочери Тимати Празднования дня рождения дочери Тимати Алисы Напомним, что четвертый день рождения дочери Тимати праздновал в Государственном музее имени Пушкина.
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Владимир Путин назначил врио губернатора Челябинской области
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Экономика
Аргентина начинает экспорт меда в Китай
Аргентина, входящая в первую тройку мировых производителей меда, начинает экспорт этой продукции в Китай, сообщило Министерство агроиндустрии латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Хабаровском крае Генпрокуратура выявила коррупционера лесной отрасли
Бывший чиновник Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела, открытого Генеральной Прокуратурой.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
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В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
Обновлено вчера в 23:03
Политика
США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании
Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
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Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено вчера в 10:21