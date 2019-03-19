Футбол
«Хоффенхайм» возглавит тренер «Аякса»Sport.ru 14:14
Один из тренеров амстердамского "Аякса" Альфред Шредер с нового сезона переберётся в Бундеслигу, где возглавит тренерский мостик "Хоффенхайма", - сообщается во вторник на официальном сайте немецкой команды.
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Футбол
Жевательная резинка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов
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На ежегодной отчетной пресс-конференции компании Scania было заявлено о рекордных итогах прошлого года: фирма не только заняла в России первое место среди «большой семерки» европейских производителей, но и отгрузила 7181 автомобиль, чего еще не было никогда (в 2017-м — 6114 единиц).
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Встречи в формате "два плюс два" с переговорами глав внешнеполитических и военных ведомств США и Японии могут состояться в этом году в американской столице 19 апреля, однако окончательная дата пока проходит согласование, официально об этом будет объявлено позднее, отмечает агентство.
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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
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Apple впервые за два года представила новые модели iMac
Apple впервые за два года представила новые модели iMac, говорится в сообщении компании.
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Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ответил на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о "новой газовой войне".
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«Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
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