Футбол
«Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»Советский спорт 16:20
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
|21′
Беньямин Хюбнер
|25′
Исхак Бельфодиль
Бреэль Эмболо
|28′
|31′
Керем Демирбай
Даниэль Калиджури
|42′
|45′
Андрей Крамарич
|56′
Беньямин Хюбнер
Адам Салаи
Даниэль Калиджури
|60′
|65′
Адам Салаи
|71′
Нико Шульц
Джошуа Бренет
|73′
Надьем Амири
|80′
Исхак Бельфодиль
Уэстон Маккенни
Амин Харит
|80′
Омар Маскарель
Нассим Бужеляб
|81′
|81′
Керем Демирбай
Нуу Касим Адамс
|83′
Надьем Амири
Гвидо Бургшталлер
|90′
|39%
|Владение мячом
|61%
|77%
|Процент точных передач
|85%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|6
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|1
|6
|Отборы
|7
|15
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Шальке-04
Расстановка 3‑5‑2
35
Нюбель
17
Стамбули
26
Сане
5
Настасич
18
Калиджури
8
Сердар
41
Бужеляб
25
Харит
42
Карлс
36
Эмболо
19
Бургшталлер
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Бичакчич
22
Фогт
28
Салаи
2
Бренет
18
Амири
11
Гриллич
15
Адамс
19
Бельфодиль
2 ×
27
Крамарич
Хоффенхайм
Расстановка 5‑3‑2
Шальке, имея в активе 27 баллов, занимает 15-е место. В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Экономика
Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Ранее в субботу РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 13:47
Общество
В столице Турции разрешили гей-парады
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов
35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
Политика
США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Футбол
Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре
Обновлено в 18:09
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Политика
Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.
Обновлено в 13:46
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе
В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00
Политика
Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле
Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле и назначения повторного голосования.
Обновлено в 17:38
Футбол
Иванович: рано говорить о чемпионстве «Зенита»
Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвёл итоги победного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (3:2) и заявил, что пока не стоит называть его команду чемпионами.
Обновлено в 17:36
Экономика
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей
Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:47
Футбол
«Ювентус» стал чемпионом Италии
Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.
Обновлено в 14:35
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Здоровье
В Северной Осетии открыли противотуберкулезный диспансер
Обновлено в 13:56
Происшествия
Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен
Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Гаджеты
Эксперты: Скоро клавиатуры полностью уйдут в прошлое
Эксперты в сфере современных IT-технологий уверены, что клавиатуры уже в скором будущем полностью уйдут в прошлое.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева опубликовала фото с Игорем Булатовым и сыном
Популярная российская телеведущая и модель Виктория Лопырева, ставшая недавно впервые мамой, опубликовала новую фотографию, на которой позирует с Игорем Булатовым и сыном.
Обновлено в 06:35
Футбол
Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится»
«Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.
Обновлено в 18:04
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Политика
Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Космос
Как растут чёрные дыры? Учёные создают макет областей космического пространства
Учёные решили немного визуализировать чёрные дыры, чтобы донести до масс, как выглядят области космического пространства.
Обновлено в 15:00