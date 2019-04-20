Футбол
«Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»Советский спорт вчера в 16:20
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
|21′
Беньямин Хюбнер
|25′
Исхак Бельфодиль
Бреэль Эмболо
|28′
|31′
Керем Демирбай
Даниэль Калиджури
|42′
|45′
Андрей Крамарич
|56′
Беньямин Хюбнер
Адам Салаи
Даниэль Калиджури
|60′
|65′
Адам Салаи
|71′
Нико Шульц
Джошуа Бренет
|73′
Надьем Амири
|80′
Исхак Бельфодиль
Уэстон Маккенни
Амин Харит
|80′
Омар Маскарель
Нассим Бужеляб
|81′
|81′
Керем Демирбай
Нуу Касим Адамс
|83′
Надьем Амири
Гвидо Бургшталлер
|90′
|39%
|Владение мячом
|61%
|77%
|Процент точных передач
|85%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|6
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|1
|6
|Отборы
|7
|15
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Шальке-04
Расстановка 3‑5‑2
35
Нюбель
17
Стамбули
26
Сане
5
Настасич
18
Калиджури
8
Сердар
41
Бужеляб
25
Харит
42
Карлс
36
Эмболо
19
Бургшталлер
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Бичакчич
22
Фогт
28
Салаи
2
Бренет
18
Амири
11
Гриллич
15
Адамс
19
Бельфодиль
2 ×
27
Крамарич
Хоффенхайм
Расстановка 5‑3‑2
Шальке, имея в активе 27 баллов, занимает 15-е место. В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.
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«Хоффенхайм» забил «Шальке» пять голов и продолжает борьбу за место в Лиге Европы
Sport24.ruвчера в 16:54
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