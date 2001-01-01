Футбол

«Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»Советский спорт 16:20

Шальке-04 — Хоффенхайм
2 – 5
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
21′
Беньямин Хюбнер
25′
Исхак Бельфодиль
Бреэль Эмболо
28′
31′
Керем Демирбай
Даниэль Калиджури
42′
45′
Андрей Крамарич
56′
Беньямин Хюбнер
Адам Салаи
Даниэль Калиджури
60′
65′
Адам Салаи
71′
Нико Шульц
Джошуа Бренет
73′
Надьем Амири
80′
Исхак Бельфодиль
Уэстон Маккенни
Амин Харит
80′
Омар Маскарель
Нассим Бужеллаб
81′
81′
Керем Демирбай
Нуу Касим Адамс
83′
Надьем Амири
Гвидо Бургшталлер
90′
Шальке, имея в активе 27 баллов, занимает 15-е место. В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.
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