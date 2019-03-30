Футбол

«Хоффенхайм» разгромно победил «Байер» домаREGNUM 00:19

Хоффенхайм — Байер
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Исхак Бельфодиль
10′
17′
Кевин Фолланд
26′
Карим Бельараби
Чарлес Арангис
Флориан Гриллич
30′
36′
Ларс Бендер
Митчелл Вайзер
37′
Леон Бэйли
Беньямин Хюбнер
38′
Жоэлинтон
Надьем Амири
51′
Свен Бендер
51′
Исхак Бельфодиль
61′
Леонардо Битенкур
Давид Отто
74′
Андрей Крамарич
79′
80′
Леон Бэйли
Лукас Аларио
85′
Кай Хавертц
Исхак Бельфодиль
Эрмин Бичакчич
87′
Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» нанес поражение с разгромным счетом команде «Байер» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, проходившая на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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