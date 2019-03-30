Футбол

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче чемпионата ГерманииРИА Новости вчера в 17:36

Хоффенхайм — Байер
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Исхак Бельфодиль
10′
17′
Кевин Фолланд
26′
Карим Бельараби
Чарлес Арангис
Флориан Гриллич
30′
36′
Ларс Бендер
Митчелл Вайзер
37′
Леон Бэйли
Беньямин Хюбнер
38′
Жоэлинтон
Надьем Амири
51′
Свен Бендер
51′
Исхак Бельфодиль
61′
Леонардо Битенкур
Давид Отто
74′
Андрей Крамарич
79′
80′
Леон Бэйли
Лукас Аларио
85′
Кай Хавертц
Исхак Бельфодиль
Эрмин Бичакчич
87′
"Хоффенхайм" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Зинсхайме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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