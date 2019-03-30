Футбол
«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче чемпионата ГерманииРИА Новости вчера в 17:36
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Исхак Бельфодиль
|10′
|17′
Кевин Фолланд
|26′
Карим Бельараби
Чарлес Арангис
Флориан Гриллич
|30′
|36′
Ларс Бендер
Митчелл Вайзер
|37′
Леон Бэйли
Беньямин Хюбнер
|38′
Жоэлинтон
Надьем Амири
|51′
Свен Бендер
|51′
Исхак Бельфодиль
|61′
Леонардо Битенкур
Давид Отто
|74′
Андрей Крамарич
|79′
|80′
Леон Бэйли
Лукас Аларио
|85′
Кай Хавертц
Исхак Бельфодиль
Эрмин Бичакчич
|87′
|34%
|Владение мячом
|66%
|75%
|Процент точных передач
|86%
|7
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|4
|4
|Угловые
|7
|18
|Отборы
|8
|9
|Фолы
|6
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Хоффенхайм
Расстановка 4‑3‑3
1
Бауманн
3
Кадержабек
22
Фогт
21
Хюбнер
2
Бренет
10
Демирбай
11
Гриллич
26
Отто
18
Амири
27
Крамарич
4
Бичакчич
1
Градецки
23
Вайзер
4
Та
5
Бендер
16
Едвай
10
Брандт
15
Баумгартлингер
29
Хавертц
20
Арангис
31
Фолланд
13
Аларио
Байер
Расстановка 4‑3‑3
"Хоффенхайм" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Зинсхайме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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