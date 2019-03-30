Футбол
«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче чемпионата ГерманииРИА Новости 17:36
"Хоффенхайм" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Зинсхайме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:39
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Экономика
Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске
Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.
Обновлено в 09:12
Энергетика
Нефть Brent завершает неделю на $68 за баррель
Мировые цены на нефть поднялись в последнюю сессию на неделе, однако «мировой эталон» Brent не превысил $69 за баррель, 29 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:11
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Обновлено в 16:59
Политика
Президент РФ наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава российского государства Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:12
Космос
Борьба с космическим мусором бесполезна, считает эксперт
Обновлено в 00:17
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань
Обновлено в 02:07
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Авто
Lexus анонсировал премиальный минивэн
Компания Lexus представит на апрельском автосалоне в Шанхае таинственную модель «нового уровня».
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Кино
Скончалась режиссёр Аньес Варда
Французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 06:48
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Космос
Горожанам покажут, как выглядит Омская область из космоса
Обновлено в 08:17
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Общество
Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами
Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
Обновлено в 18:23
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.
Обновлено в 19:53
Происшествия
В Мексике суд назначил похитителям мигрантов 6,7 тысячи лет тюрьмы
Уточняется, что двум похитителям назначено по 1,9 тысячи лет тюрьмы, еще двое получили 1,7 тысячи и почти 1,2 тысячи лет заключения, пишет РИА Новости.
Обновлено в 21:03
Политика
Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 21:20
Игры
Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр
В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено в 11:17
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17
Происшествия
Водитель троллейбуса скончался после драки с пассажиром в Казани
"По предварительным данным, между пассажиром и водителем троллейбуса произошёл конфликт, в результате чего последний скончался",- приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Обновлено в 18:51
Политика
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Ельце обрушился купол храма XVIII века
В городе Елец Липецкой области обрушился купол старинного Владимирского храма постройки XVII–XVIII веков, относящегося к региональным памятникам.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес
64-летняя Лайма Вайкуле решила составить завещание
Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит многомиллионное наследство.
Обновлено в 15:16