Футбол

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче чемпионата ГерманииРИА Новости 17:36

"Хоффенхайм" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Зинсхайме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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«Хоффенхайм» дома разгромил «Байер» и поднялся на восьмое место в чемпионате Германии

Матч ТВ17:25

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче чемпионата Германии

РИА Новости17:36

Дубль Бельфодиля принес «Хоффенхайму» победу над «Байером»

Спорт-Экспресс17:32

«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»

Sport24.ru17:25

«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»

Советский спорт17:45

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в стартовом матче 27-го тура Бундеслиги

Чемпионат17:21

Бундеслига. «Хоффенхайм» победил «Байер» и другие матчи 29-го тура

Sport.ru16:14
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:39
Общество

Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу

Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Экономика

Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске

Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.
Обновлено в 09:12
Энергетика

Нефть Brent завершает неделю на $68 за баррель

Мировые цены на нефть поднялись в последнюю сессию на неделе, однако «мировой эталон» Brent не превысил $69 за баррель, 29 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:11
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 17:39
Культура

Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Обновлено в 16:59
Политика

Президент РФ наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Глава российского государства Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:12
Космос

Борьба с космическим мусором бесполезна, считает эксперт

Обновлено в 00:17
Политика

Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань

Обновлено в 02:07
Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту

Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Авто

Lexus анонсировал премиальный минивэн

Компания Lexus представит на апрельском автосалоне в Шанхае таинственную модель «нового уровня».
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Кино

Скончалась режиссёр Аньес Варда

Французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 06:48
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Космос

Горожанам покажут, как выглядит Омская область из космоса

Обновлено в 08:17
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Обновлено в 19:49
Происшествия

Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России

Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Общество

Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами

Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
Обновлено в 18:23
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Обновлено в 19:06
Армия и оружие

Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.
Обновлено в 19:53
Происшествия

В Мексике суд назначил похитителям мигрантов 6,7 тысячи лет тюрьмы

Уточняется, что двум похитителям назначено по 1,9 тысячи лет тюрьмы, еще двое получили 1,7 тысячи и почти 1,2 тысячи лет заключения, пишет РИА Новости.
Обновлено в 21:03
Политика

Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 21:20
Игры

Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр

В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено в 11:17
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Обновлено в 16:17
Происшествия

Водитель троллейбуса скончался после драки с пассажиром в Казани

"По предварительным данным, между пассажиром и водителем троллейбуса произошёл конфликт, в результате чего последний скончался",- приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Обновлено в 18:51
Политика

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Происшествия

В Ельце обрушился купол храма XVIII века

В городе Елец Липецкой области обрушился купол старинного Владимирского храма постройки XVII–XVIII веков, относящегося к региональным памятникам.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес

64-летняя Лайма Вайкуле решила составить завещание

Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит многомиллионное наследство.
Обновлено в 15:16
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Алжирский футболист, нападающий клуба «Хоффенхайм» и сборной Алжира.
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