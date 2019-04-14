Футбол

«Хоффенхайм» переиграл «Герту» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru 09:35

"Хоффенхайм" одержал победу над берлинской "Гертой" в матче 29-го тура чемпионата Германии, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Зинсхайме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Надим Амири и Рейсс Нелсон.
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