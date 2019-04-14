Футбол
«Хоффенхайм» переиграл «Герту» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru 09:35
"Хоффенхайм" одержал победу над берлинской "Гертой" в матче 29-го тура чемпионата Германии, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Зинсхайме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Надим Амири и Рейсс Нелсон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:56, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ
"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Футбол
Кононов: «Спартак» недоработал с заменами в матче с «Ростовом»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в гостевом матче 23-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 03:56
Культура
Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой
Самая дорогая картина в мире — полотно «Спаситель мира» Леонардо да Винчи — может оказаться подделкой.
Обновлено в 11:12
Политика
Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела
Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
Умерла вдова бывшего президента Югославии Милошевича
Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в России на 77-м году жизни.
Обновлено в 13:57
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Общество
В родном доме Сальвадора Дали откроется музей
В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Смертность бойцов ВСУ от болезней выросла на 30% по сравнению с прошлым годом
Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила о том, что смертность от различных болезней среди военнослужащих ВСУ в первом квартале 2019 года оказалась на 37% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 07:04
Политика
Бабченко пожаловался на нехватку денег
Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Авто
Какой пробег является приемлемым при покупке подержанного автомобиля
Приобретая подержанное авто, многие автолюбители интересуются, какая величина пробега наиболее приемлема.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
56-летняя Лариса Копенкина закрутила роман с 27-летним стоматологом
56-летняя Лариса и обнималась и целовалась с симпатичным мужчиной, сидя за столом на дне рождения певицы Милены Дайнеги.
Обновлено в 14:00
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» и упрочил лидерство в РПЛ
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей, разгромив «Анжи» в домашнем матче 23-го тура.
Обновлено в 11:54
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 08:01
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Обновлено в 02:40
Музыка
Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
ПВО Сирии сбило несколько ракет Израиля
Часть снарядов все-таки попали в цель Сирийскими системами ПВО сбито несколько израильских ракет, сообщает Regnum со ссылкой на SANA.
Обновлено вчера в 01:36
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено в 04:03
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Маршал Хафтар обсудил ситуацию в Ливии с президентом Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил в воскресенье в Каире на встрече с ливийским маршалом Халифой Хафтаром, чьи силы с 4 апреля осаждают Триполи, события в Ливии, сообщил сайт телеканала "Аль-Арабия".
Обновлено в 07:33