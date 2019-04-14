Футбол
«Хоффенхайм» обыграл «Герту» в домашнем матчеСоветский спорт 09:25
После 29 туров бундеслиги Хоффенхайм занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. Герта идет на 11-й позиции с 35 баллами.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Происшествия
Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Политика
Порошенко спел две песни про неявку Зеленского на дебаты
Обновлено в 12:59
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Спорт
Туктамышева показала лучший результат в карьере
Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.
Обновлено вчера в 05:58
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Около трех тысяч младших военных специалистов пополнят соединения и воинские части РВСН
Около трех тысяч военнослужащих учебных центров Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированных в г. Переславль-Залесский (Ярославская обл.), г. Остров (Псковская обл.) и школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.) сдали выпускные экзамены по программам подготовки младших военных специалистов.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме
Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон
Шведская актриса Биби Андерссон умерла в воскресенье в возрасте 83 лет.
Обновлено в 13:12
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Происшествия
ФСБ проводит в Тюмени антитеррористическую операцию
Поздним вечером 12 апреля сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области начали в Тюмени контртеррористическую операцию, сообщают местные СМИ.
Обновлено 12 апреля в 15:59
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Политика
Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине
Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
В Совфеде объяснили, как НАТО учениями в Черном море сделала подарок Шойгу
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал, какую выгоду Россия и ее военное руководство извлекло из учений НАТО.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара
Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ
Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.
Обновлено в 13:04
Футбол
Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм)
На 38-й минуте встречи форвард гостей Зе Луиш получил травму и покинул поле.
Обновлено в 13:00
Культура
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Общество
Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи
Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи на работе.
Обновлено в 12:33
Футбол
Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве
Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.
Обновлено в 12:03
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Авто
Новый Volkswagen Polo Plus готов к дебюту в Шанхае
Компания Volkswagen готовит к дебюту одну из самых ожидаемых новинок предстоящего автосалона в Шанхае – хэтчбек Polo Plus.
Обновлено в 08:54
Культура
Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 18:59
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Кудрин оценил риски для России в случае новых санкций против банков
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин оценил риски для российского банковского сектора в случае введения со стороны США санкций против не одного, а нескольких госбанков одновременно.
Обновлено в 12:47
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05