Футбол

«Хоффенхайм» обыграл «Герту» в домашнем матчеСоветский спорт 09:25

После 29 туров бундеслиги Хоффенхайм занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. Герта идет на 11-й позиции с 35 баллами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Хоффенхайм» победил «Герту» и одержал третью победу подряд

Спорт-Экспресс09:58

Футболисты «Хоффенхайма» победили «Герту» в матче чемпионата Германии

РИА Новости09:36

«Хоффенхайм» добился победы над «Гертой» и оказался в зоне еврокубков

Матч ТВ09:23

«Герта» в матче с «Хоффенхаймом» потерпела пятое подряд поражение в Бундеслиге

Sport24.ru09:32

«Хоффенхайм» обыграл «Герту» в домашнем матче

Советский спорт09:25

«Герта» потерпела пятое поражение подряд, проиграв «Хоффенхайму»

Чемпионат09:25

«Хоффенхайм» переиграл «Герту» в матче чемпионата Германии

Газета.Ru09:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Происшествия

Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым

Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Политика

Порошенко спел две песни про неявку Зеленского на дебаты

Обновлено в 12:59
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Спорт

Туктамышева показала лучший результат в карьере

Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.
Обновлено вчера в 05:58
Культура

Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Около трех тысяч младших военных специалистов пополнят соединения и воинские части РВСН

Около трех тысяч военнослужащих учебных центров Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированных в г. Переславль-Залесский (Ярославская обл.), г. Остров (Псковская обл.) и школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.) сдали выпускные экзамены по программам подготовки младших военных специалистов.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме

Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон

Шведская актриса Биби Андерссон умерла в воскресенье в возрасте 83 лет.
Обновлено в 13:12
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Происшествия

ФСБ проводит в Тюмени антитеррористическую операцию

Поздним вечером 12 апреля сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области начали в Тюмени контртеррористическую операцию, сообщают местные СМИ.
Обновлено 12 апреля в 15:59
Политика

В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Политика

Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине

Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

В Совфеде объяснили, как НАТО учениями в Черном море сделала подарок Шойгу

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал, какую выгоду Россия и ее военное руководство извлекло из учений НАТО.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара

Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ

Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.
Обновлено в 13:04
Футбол

Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм)

На 38-й минуте встречи форвард гостей Зе Луиш получил травму и покинул поле.
Обновлено в 13:00
Культура

В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема

В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Общество

Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи

Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи на работе.
Обновлено в 12:33
Футбол

Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве

Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.
Обновлено в 12:03
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Авто

Новый Volkswagen Polo Plus готов к дебюту в Шанхае

Компания Volkswagen готовит к дебюту одну из самых ожидаемых новинок предстоящего автосалона в Шанхае – хэтчбек Polo Plus.
Обновлено в 08:54
Гаджеты

Samsung готовит недорогой смартфон с очень ёмким аккумулятором

Обновлено в 05:58
Культура

Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 18:59
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Политика

Кудрин оценил риски для России в случае новых санкций против банков

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин оценил риски для российского банковского сектора в случае введения со стороны США санкций против не одного, а нескольких госбанков одновременно.
Обновлено в 12:47
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Надим Амири
Немецкий футболист
Немецкий футболист афганского происхождения, атакующий полузащитник клуба «Хоффенхайм».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хоффенхайм
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб, основанный в 1899 году и представляющий бывшую деревню Хоффенхайм, которая ныне является районом города Зинсхайм, земля Баден-Вюртемберг. С сезона 2008/09 клуб играет в Бундеслиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное