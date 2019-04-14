«Хоффенхайм» обыграл «Герту» в домашнем матчеСоветский спорт 09:25

После 29 туров бундеслиги Хоффенхайм занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. Герта идет на 11-й позиции с 35 баллами.

Происшествия Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.

Общество Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.

Игры Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.

Политика Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс» Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».

Спорт Туктамышева показала лучший результат в карьере Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.

Армия и оружие Около трех тысяч младших военных специалистов пополнят соединения и воинские части РВСН Около трех тысяч военнослужащих учебных центров Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированных в г. Переславль-Залесский (Ярославская обл.), г. Остров (Псковская обл.) и школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.) сдали выпускные экзамены по программам подготовки младших военных специалистов.

Происшествия В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.

Кино Умерла актриса Биби Андерссон Шведская актриса Биби Андерссон умерла в воскресенье в возрасте 83 лет.

Политика Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Происшествия ФСБ проводит в Тюмени антитеррористическую операцию Поздним вечером 12 апреля сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области начали в Тюмени контртеррористическую операцию, сообщают местные СМИ.

Политика В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.

Политика Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.

Гаджеты Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Армия и оружие В Совфеде объяснили, как НАТО учениями в Черном море сделала подарок Шойгу Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал, какую выгоду Россия и ее военное руководство извлекло из учений НАТО.

Армия и оружие Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.

Происшествия Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.

Футбол Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм) На 38-й минуте встречи форвард гостей Зе Луиш получил травму и покинул поле.

Культура В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.

Футбол Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.

Авто Новый Volkswagen Polo Plus готов к дебюту в Шанхае Компания Volkswagen готовит к дебюту одну из самых ожидаемых новинок предстоящего автосалона в Шанхае – хэтчбек Polo Plus.

Общество ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.

Политика Кудрин оценил риски для России в случае новых санкций против банков Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин оценил риски для российского банковского сектора в случае введения со стороны США санкций против не одного, а нескольких госбанков одновременно.