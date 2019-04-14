Футбол
«Хоффенхайм» добился победы над «Гертой» и оказался в зоне еврокубковМатч ТВ 09:23
«Хоффенхайм» на своем поле уверенно переиграл «Герту» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0. В первом тайме отличился Надим Амири, а после перерыва точный удар на свой счет записал Райсс Нельсон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
Спорт
Красная дорожка – Вайцеховская об итогах ледового сезона
Обновлено в 05:00
Политика
Порошенко спел после несостоявшихся дебатов с Зеленским
Обновлено в 10:04
Здоровье
Что такое ВПЧ и как он влияет на организм?
Вирусы низкого риска ВПЧ могут вызывать появление бородавок на участках кожи, где вирус вступил в контакт, таких как половые органы, задний проход, рот и горло.
Обновлено вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Гаджеты
Цифра дня: Сколько потратила Apple на игры для Apple Arcade
Издание Financial Times сообщило, что Apple потратила уже $500 миллионов на разработку игр для своего нового сервиса Apple Arcade.
Обновлено в 06:48
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Футбол
Фото: Андрей Аршавин «переквалифицировался» в пилоты Су-30М2
Полет вторым пилотом на истребителе Аршавин совершил в городе Крымск Краснодарского края, где проходят заключительные матчи группового этапа чемпионата России по футболу среди спортшкол.
Обновлено в 09:53
Спорт
Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Экономика
Чубайс жалеет, что в РФ не успели создать розничный рынок генерации
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что жалеет о том, что в рамках энергетической реформы не успели создать конкурентный розничный рынок генерации.
Обновлено в 10:39
Происшествия
СКР проверяет сообщения о нападении алабая на детей в Новой Москве
Следственные органы начали проверку сообщений СМИ о нападении собаки породы алабай сначала на 12-летнюю девочку, а затем на 17-летнего юношу в Новой Москве.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Шойгу закупает снаряды из пластика
RU по материалам The National Interest. Снаряды предназначены для автоматических пушек калибра 30 миллиметров.
Обновлено в 03:48
Общество
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Происшествия
Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте
Обновлено 12 апреля в 12:43
Хоккей
Женская сборная России проиграла Канаде в матче за бронзу ЧМ
Обновлено в 11:21
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Обновлено в 11:20
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии
Солсбери возглавил список лучших мест для жизни в Британии, составленный газетой The Sunday Times.
Обновлено в 03:45
Политика
Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 10:57
Наука
Президент Сейшел выступил с подводной речью
Сейшелы состоят из двух групп островов — гранитных (суммарно 243 кв. км) и коралловых атоллов (211 кв. км). Первой группе глобальное потепление серьезно не угрожает — их высота над уровнем моря порядка десятков метров.
Обновлено в 10:05