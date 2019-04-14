Футбол

«Хоффенхайм» добился победы над «Гертой» и оказался в зоне еврокубковМатч ТВ 09:23

«Хоффенхайм» на своем поле уверенно переиграл «Герту» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0. В первом тайме отличился Надим Амири, а после перерыва точный удар на свой счет записал Райсс Нельсон.
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«Хоффенхайм» переиграл «Герту» в матче чемпионата Германии

Газета.Ru09:35
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
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