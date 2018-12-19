Футбол

«Хоффенхайм» обратился в полицию из-за дрона на тренировке
Чемпионат
02:07

Полиция расследует причины появления дрона на одной из последних тренировок «Хоффенхайма», сообщает BBC. Во вторник, 18 декабря, накануне матча с «Вердером» в Бундеслиге, над тренировочной базой команды несколько раз пролетел дрон, которому удалось заснять тренировочное занятие игроков.
Чемпионат02:07

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Немецкая полиция расследует инцидент с дроном на тренировке «Хоффенхайма»

Спорт-Экспресс02:37

«Хоффенхайм» обратился в полицию из-за дрона на тренировке

Чемпионат02:07

«Хоффенхайм» обратился в полицию из-за дрона, следившего за тренировкой команды

Матч ТВ00:46

«Хоффенхайм» обратился в полицию из-за дрона, следившего за тренировкой команды

Sportbox.RU00:46

Тренировку «Хоффенхайма» снимали с дрона. Клуб написал заявление в полицию

Sports.ru01:36

«Хоффенхайм» обратился в полицию. Тренировку команды перед матчем с «Вердером» снимал дрон

Sport24.ruвчера в 22:32

За тренировкой немецкого клуба следил беспилотник

Газета.Ruвчера в 15:27
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Футбол

«Барселона» согласовала аренду защитника Мурильо

Клубы согласовали условия арендного соглашения по 26-летнему колумбийцу, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 06:52
Футбол

Глушаков хотел бы возглавить «Спартак»

Обновлено в 06:45
Футбол

Нужно спасать ситуацию. В «Монако» нашли помощника для Анри

Тьерри Анри пока не может вырулить из трясины поражений, а потому руководство клуба решило найти для него помощника.
Обновлено в 06:24
Футбол

Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Как ранее сообщали «Кубанские новости», сборная России благодаря ЧМ-2018 поднялась на рекордное количество мест в рейтинге ФИФА в августе.
Обновлено в 06:13
Футбол

Тарасов зимой покинет «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает сsport_inside.
Обновлено в 07:35
Футбол

Игроки «Томи» решили расторгнуть контракты в одностороннем порядке

Согласно информации источника, несколько футболистов "Томи" решили подать заявления в Палату по разрешению споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Крылья Советов» намерены подписать Зиньковского

Обновлено в 07:17
Футбол

Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»

Обновлено в 00:54
Футбол

Полиция расследует эпизод с Деле Алли

Полиция Лондона начала расследование по итогам дерби северного Лондона в четвертьфинале Кубка лиги, информирует Omnisport.
Обновлено в 06:56
Футбол

Березуцкие присоединятся к Слуцкому в «Витессе» в январе

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий заявил журналистам, что вместе с братом Алексеем они должны присоединиться к тренерскому штабу голландского "Витесса" 3 января 2019 года на сборе в Португалии, в новой команде они будут помощниками российского тренера Леонида Слуцкого.
Обновлено в 04:34
Футбол

«ПСЖ» обвинил «Барселону» в проявлении неуважения

Обновлено в 06:38
Футбол

Сульшер прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прибыл на базу команды и провел первую тренировку.
Обновлено в 04:17
Футбол

Миятович объяснил, почему шансы Моуринью возглавить «Реал» высоки

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович объяснил, почему шансы экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вернуться в испанский клуб высоки.
Обновлено в 06:08
Футбол

Егоров рассказал о зарплате российских судей

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров в интервью официальному сайту РФС рассказал о зарплате российских арбитров.
Обновлено в 07:08
Футбол

ЛДПР предложила кандидатуру Игоря Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР предложила назначить на пост президента Российского футбольного союза (РФС) вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, сообщила пресс-служба партии.
Обновлено в 06:17
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Хоффенхайм
Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб, основанный в 1899 году и представляющий бывшую деревню Хоффенхайм, которая ныне является районом города Зинсхайм, земля Баден-Вюртемберг. С сезона 2008/09 клуб играет в Бундеслиге.
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