Футбол

«Хоффенхайм» назвал имя следующего главного тренераLiveSport.ru 10:59

В сезоне 2014-2015 Шредер был главным тренером «Твенте». Напомним, Нагельсман, который возглавляет «Хоффенхайм» на данный момент, летом покинет команду и продолжит карьеру в «РБ Лейпциг».
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«Хоффенхайм» объявил, что Шройдер возглавит команду после ухода Нагельсманна

Спорт-Экспресс12:58

Тренер «Аякса» возглавит «Хоффенхайм» по окончании сезона

Sport24.ru12:44

«Хоффенхайм» огласил имя преемника Нагельсмана на посту главного тренера

Чемпионат10:24

«Хоффенхайм» назвал имя преемника Нагельсмана

Sportbox.RU10:38

«Хоффенхайм» назвал имя преемника Нагельсмана

Матч ТВ10:38

«Хоффенхайм» возглавит тренер «Аякса»

Sport.ru14:14

Экс-член тренерского штаба «Аякса» Шройдер возглавит «Хоффенхайм» после Нагельсманна

Sports.ru08:46
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Космос

Астронавты NASA проведут замену аккумуляторов на МКС

Астронавты NASA проведут 22 и 29 марта два выхода в космос с борта Международной космической станции для замены никель-водородных аккумуляторов на более новые и мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 17:07
Общество

«Эковахта Сахалина» опубликовала отчет о деятельности в 2018 году

В 2018 году «Эковахта» работала по своим традиционным направлениям – сохранение тихоокеанских лососей и сахалинского тайменя, защита рек от негативного воздействия при добыче полезных ископаемых, охрана заказника «Восточный» и других особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 18:32
Политика

Москалькова прибыла в Киев для участия в суде по делу Вышинского

Обновлено в 18:25
Здоровье

Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Здоровье

ВОЗ представила доклад о состоянии здоровья беженцев и переселенцев

ВОЗ представила доклад о состоянии здоровья беженцев и переселенцев Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения представило в Москве первый доклад о здоровье беженцев и мигрантов.
Обновлено в 18:45
Футбол

Сколько стоит «Челси» и кто хочет купить клуб у Абрамовича

По информации The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович ведёт переговоры с богатейшим человеком Англии Джимом Рэтклиффом о продаже лондонского клуба.
Обновлено в 13:00
Политика

Путин и Назарбаев провели телефонный разговор

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 10:27
Происшествия

50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник

В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Спецборт МЧС доставил на лечение в Петербург шестерых пациентов

Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено в 18:25
Происшествия

В США «единорог» ограбил магазин

Обновлено в 17:16
Финансы

Прогноз курса рубля на лето относительно доллара опубликован

Опубликован курс рубля на лето относительно доллара.
Обновлено в 08:57
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple

«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Единоборства

WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым

Обновлено в 15:20
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Гаджеты

Прототип первого iPhone в виде платы представлен на фото в Сети

Проект по выпуску смартфона носил кодовое название M68 или Purple 2. До полноценной презентации нового устройства, компания создала прототип, причем он напоминал больше материнскую плату чем смартфон.
Обновлено в 14:53
Космос

Теоретик заговор обвинил NASA во лжи и заявил, что Земля плоская

Обновлено в 05:47
Здоровье

Названы шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

Врач Лондонской клиники Дэниел Фентон отмечает, что очень важно найти баланс между информированием пациентов о потенциальных рисках и так называемыми "страшилками".
Обновлено в 01:46
Авто

Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Здоровье

В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии

Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Гаджеты

Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение

Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников

Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.
Обновлено в 07:54
Космос

В ранней Вселенной обнаружена галактика, переполненная пылью

Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономы изучили галактику MACS0416_Y1, удаленную от Земли на 13,2 миллиарда световых лет в направлении созвездия Эридан, и с удивлением обнаружили в ней необычное большое количество пыли, которое не могут объяснить стандартные модели.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
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Юлиан Нагельсманн
Немецкий тренер
Немецкий футбольный тренер, в настоящее время является главным тренером клуба «Хоффенхайм».
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Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб, основанный в 1899 году и представляющий бывшую деревню Хоффенхайм, которая ныне является районом города Зинсхайм, земля Баден-Вюртемберг. С сезона 2008/09 клуб играет в Бундеслиге.
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