Футбол
«Хоффенхайм» назвал имя следующего главного тренераLiveSport.ru 10:59
Соглашение будет рассчитано до 2022 года. Отметим, что Шредер ранее работал ассистентом Юлиана Нагельсмана в «Хоффенхайме», а также занимал аналогичную должность в нидерландских «Витессе» и «Твенте» и — с лета 2018 года — «Аяксе». В сезоне 2014-2015 Шредер был главным тренером «Твенте».
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