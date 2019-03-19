Футбол
«Хоффенхайм» назвал имя преемника НагельсманаМатч ТВ 10:38
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, соглашение с нидерландским специалистом подписано до 2022 года и вступит в силу летом. Напомним, нынешний главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман покинет свой пост после окончания нынешнего сезона.
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