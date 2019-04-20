Футбол

«Хоффенхайм» на выезде разгромил «Шальке»ProstoProSport вчера в 16:29

Шальке-04 — Хоффенхайм
2 – 5
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
21′
Беньямин Хюбнер
25′
Исхак Бельфодиль
Бреэль Эмболо
28′
31′
Керем Демирбай
Даниэль Калиджури
42′
45′
Андрей Крамарич
56′
Беньямин Хюбнер
Адам Салаи
Даниэль Калиджури
60′
65′
Адам Салаи
71′
Нико Шульц
Джошуа Бренет
73′
Надьем Амири
80′
Исхак Бельфодиль
Уэстон Маккенни
Амин Харит
80′
Омар Маскарель
Нассим Бужеляб
81′
81′
Керем Демирбай
Нуу Касим Адамс
83′
Надьем Амири
Гвидо Бургшталлер
90′
Футболисты «Шальке» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии крупно проиграли «Хоффенхайму». Встреча, прошедшая в субботу в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.
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