Футбол

«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»Sport24.ru вчера в 17:25

Хоффенхайм — Байер
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Исхак Бельфодиль
10′
17′
Кевин Фолланд
26′
Карим Бельараби
Чарлес Арангис
Флориан Гриллич
30′
36′
Ларс Бендер
Митчелл Вайзер
37′
Леон Бэйли
Беньямин Хюбнер
38′
Жоэлинтон
Надьем Амири
51′
Свен Бендер
51′
Исхак Бельфодиль
61′
Леонардо Битенкур
Давид Отто
74′
Андрей Крамарич
79′
80′
Леон Бэйли
Лукас Аларио
85′
Кай Хавертц
Исхак Бельфодиль
Эрмин Бичакчич
87′
«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая на стадионе «Рейн-Некар Арена», завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.
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