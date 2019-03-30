Футбол
«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»Sport24.ru 17:25
«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая на стадионе «Рейн-Некар Арена», завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.
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Умер журналист Максим Ковальский
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