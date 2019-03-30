Футбол

«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»Sport24.ru 17:25

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая на стадионе «Рейн-Некар Арена», завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.
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«Хоффенхайм» дома разгромил «Байер» и поднялся на восьмое место в чемпионате Германии

Матч ТВ17:25

Дубль Бельфодиля принес «Хоффенхайму» победу над «Байером»

Спорт-Экспресс17:32

«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»

Sport24.ru17:25

«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»

Советский спорт17:45

«Хоффенхайм» дома разгромил «Байер»

ProstoProSport17:22

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в стартовом матче 27-го тура Бундеслиги

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Бундеслига. «Хоффенхайм» победил «Байер» и другие матчи 29-го тура

Sport.ru16:14
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Политика

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

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Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников

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В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых.
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«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

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В РФ заселили первый дом, построенный с применением эскроу-счетов

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Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
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Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
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Третьяковка расширится 1 апреля

Параллельно с выставкой, которая откроется 1 апреля, будет идти показ фильмов Андрея Тарковского.
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Происшествия

Начальника ГИБДД Москвы наказали после ДТП на Можайском шоссе

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Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
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Экономика

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Общество

Фанаты Кита Флинта проводили его в последний путь песнями и танцами

Близкие и поклонники простились с вокалистом группы The Prodigy Китом Флинтом, который ушел из жизни 4 марта.
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Вратарь «Металлурга» Загидулин может перейти в клуб НХЛ «Калгари»

Вратарь магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Артем Загидулин может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".
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Пензенский губернатор участвует в заседании рабочей группы Госсовета РФ

В заседании принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
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Тульский «Арсенал» всухую побеждает «Крылья Советов»

Сегодня, 29 марта, на «Самара-Арене» проходил матч тульского ФК «Арсенал» и «Крыльев Советов».
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Генпрокурор США намерен обнародовать доклад Мюллера к середине апреля

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Обновлено в 16:46
Финансы

ЦБ рекомендовал банкам не запрашивать излишние данные у клиентов

Речь идет о праве банков запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества.
Обновлено в 04:49
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Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
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Общество

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В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк

В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
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Идем в кино: какие фильмы стоит посмотреть на этой неделе

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ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд

В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
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Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
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Политика

Коломойский назвал организатора провокации в Черном море

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
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Умер журналист Максим Ковальский

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Бутину могут депортировать из США в день приговора

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