Футбол

«Хоффенхайм» и «Майнц» закрыли первый круг ничьей
Евро-футбол.ру
15:16

Хоффенхайм — Майнц 05
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Керем Демирбай
11′
16′
Жан-Филипп Матета
41′
Мусса Ньяхате
Александер Хак
Нико Шульц
Адам Салаи
59′
68′
Жан-Филипп Матета
Карим Онисиво
Стивен Цубер
69′
Джошуа Бренет
Павел Кадержабек
73′
74′
Дэнни Латца
Боте Баку
Стивен Цубер
Райсс Нелсон
78′
В заключительном матче первого круга чемпионата Германии по футболу "Хоффенхайм" и "Майнц" разошлись миром - 1:1, обменявшись быстрыми голами. Керем Демирбай вывел хозяев вперед на 11-й минуте, а вскоре забил Жан-Филипп Матета.
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