Футбол
«Хоффенхайм» и «Майнц» закрыли первый круг ничьей
«Хоффенхайм» и «Майнц» закрыли первый круг ничьейЕвро-футбол.ру15:16
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Керем Демирбай
|11′
|16′
Жан-Филипп Матета
|41′
Мусса Ньяхате
Александер Хак
Нико Шульц
Адам Салаи
|59′
|68′
Жан-Филипп Матета
Карим Онисиво
Стивен Цубер
|69′
Джошуа Бренет
Павел Кадержабек
|73′
|74′
Дэнни Латца
Боте Баку
Стивен Цубер
Райсс Нелсон
|78′
|67%
|Владение мячом
|33%
|84%
|Процент точных передач
|72%
|9
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|4
|9
|Угловые
|2
|9
|Отборы
|18
|11
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Хоффенхайм
Расстановка 3‑4‑3
1
Бауманн
38
Пош
22
Фогт
21
Хюбнер
3
Кадержабек
10
Демирбай
11
Гриллич
28
Салаи
9
Нелсон
19
Бельфодиль
32
Грифо
27
Зентнер
18
Бросински
16
Белль
42
Хак
3
Мартин
25
Гбамен
14
Кунде
34
Баку
21
Онисиво
5
Боэтиюс
7
Квайсон
Майнц 05
Расстановка 4‑3‑3
В заключительном матче первого круга чемпионата Германии по футболу "Хоффенхайм" и "Майнц" разошлись миром - 1:1, обменявшись быстрыми голами. Керем Демирбай вывел хозяев вперед на 11-й минуте, а вскоре забил Жан-Филипп Матета.
Евро-футбол.ру15:16
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Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Майнцем», «Вольфсбург» победил «Аугсбург» – 3:2
Sports.ru21 декабря в 06:33
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