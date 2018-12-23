В заключительном матче первого круга чемпионата Германии по футболу "Хоффенхайм" и "Майнц" разошлись миром - 1:1, обменявшись быстрыми голами. Керем Демирбай вывел хозяев вперед на 11-й минуте, а вскоре забил Жан-Филипп Матета.

«Хоффенхайм» и «Майнц» закрыли первый круг ничьей

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