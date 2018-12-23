Футбол
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Керем Демирбай
|11′
|16′
Жан-Филипп Матета
|41′
Мусса Ньяхате
Александер Хак
Нико Шульц
Адам Салаи
|59′
|68′
Жан-Филипп Матета
Карим Онисиво
Стивен Цубер
|69′
Джошуа Бренет
Павел Кадержабек
|73′
|74′
Дэнни Латца
Боте Баку
Стивен Цубер
Райсс Нелсон
|78′
|67%
|Владение мячом
|33%
|84%
|Процент точных передач
|72%
|9
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|4
|9
|Угловые
|2
|9
|Отборы
|18
|11
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Хоффенхайм
Расстановка 3‑4‑3
1
Бауманн
38
Пош
22
Фогт
21
Хюбнер
3
Кадержабек
10
Демирбай
11
Гриллич
28
Салаи
9
Нелсон
19
Бельфодиль
32
Грифо
27
Зентнер
18
Бросински
16
Белль
42
Хак
3
Мартин
25
Гбамен
14
Кунде
34
Баку
21
Онисиво
5
Боэтиюс
7
Квайсон
Майнц 05
Расстановка 4‑3‑3
"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
Спорт-Экспресс13:59
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