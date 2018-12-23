Футбол

«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью
Спорт-Экспресс
13:59

Хоффенхайм — Майнц 05
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Керем Демирбай
11′
16′
Жан-Филипп Матета
41′
Мусса Ньяхате
Александер Хак
Нико Шульц
Адам Салаи
59′
68′
Жан-Филипп Матета
Карим Онисиво
Стивен Цубер
69′
Джошуа Бренет
Павел Кадержабек
73′
74′
Дэнни Латца
Боте Баку
Стивен Цубер
Райсс Нелсон
78′
"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
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