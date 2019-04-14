Футбол
«Хоффенхайм» обыграл «Герту» в домашнем матчеСоветский спорт 09:25
После 29 туров бундеслиги Хоффенхайм занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. Герта идет на 11-й позиции с 35 баллами.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем 1000-й гонки «Формулы-1»
Гонка в Шанхае стала 1000-й в истории "Формулы-1". Первая гонка состоялась 13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне.
Обновлено в 03:48
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Динамо» – «Краснодар»: Турбин не разглядел игру рукой
На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.
Обновлено в 08:30
Единоборства
Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов
Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Армия и оружие
МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море
Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.
Обновлено вчера в 14:33
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Здоровье
Отделение эндокринологии «Эндоса» переезжает в центр Тюмени
Эндокринологический центр был открыт в Тюмени в 1998 году. В июле 2015 году он был присоединен к Гастроцентру.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие
Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Экономика
Набиуллина считает, что пик инфляции в России уже пройден
Пик инфляции в России, скорее всего, уже пройден, ЦБ РФ может пересмотреть прогноз по инфляции по мере получения новых данных, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Пожилой фермер из США погиб после нападения казуара
Как пишет издание Актуальные новости, мужчина содержал на территории своего участка во Флориде казуара и периодически открывал клетку, чтобы накормить птицу.
Обновлено в 09:12
Общество
До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ
Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Происшествия
СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Новой Москве
Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о нападении овчарки на двух детей в Новой Москве.
Обновлено в 09:09
Политика
Порошенко пообещал «сделать всё» для дебатов с Зеленским
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «сделает всё» для проведения дебатов с участием кандидата на пост главы украинского государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Кино
Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»
Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:25
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Политика
Минобороны Украины: Зеленский проигнорировал четыре повестки в армию
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уклонялся от службы по время мобилизации в 2014-2015 годах.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено 12 апреля в 06:58
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено вчера в 05:29
Авто
Озвучены главные новинки среди электромобилей в 2019 году
Обновлено в 06:12