Футбол
РИА Новости«Хоффенхайм» арендовал у «Брайтона» Локадию
Голландский форвард Юрген Локадия перешел из "Брайтона" в немецкий "Хоффенхайм" на правах аренды, сообщается на сайте английского футбольного клуба. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один год.
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Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Российская газета 01:32
Гаджеты
Моноблоки, ноутбуки, планшеты и другие новинки Lenovo в преддверии IFA 2019
Компания Lenovo за несколько дней до официального открытия выставки IFA 2019, которая пройдёт в Берлине (Германия) с 6 по 11 сентября, представила большое количество компьютерных новинок для потребительского рынка.
3DNews 11:12
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Происшествия
В Ленинградской области ищут пропавшую девочку
По информации местных СМИ, о пропаже шестилетней девочки сообщил в полицию в четверг, 29 августа, дедушка ребенка.
Вести.Ru 11:48
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Политика
Лех Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Владимира Путина
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что отказ пригласить Россию на памятные мероприятия 1 сентября лишь ухудшает и без того плохие отношения между двумя странами.
Дума ТВ 09:02
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Футбол
Откупорит ли «Спартак» «Брагу»: красно-белые встретятся с португальцами в ответном матче отборочного раунда плей-офф Лиги Европы
В четверг, 29 августа, футболисты московского «Спартака» проведут в Москве ответный матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги».
Комсомольская правда 27 августа в 12:40
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Авто
Porsche представила обновленный кроссовер Porsche Macan Turbo
Немецкая компания Porsche представила обновленную версию роскошного кроссовера Porsche Macan Turbo 2020.
Rusargument 01:05
Политика
Новым министром обороны Украины стал бывший волонтер
44-летний бывший волонтер украинской армии Загороднюк избран на должность министра обороны в новом Кабинете министров Украины.
ИА Новороссия 12:07
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Шоу-бизнес
Рудковская и Билан исполнили медленный танец на «Новой волне»
В ответ поклонники поделились собственными размышлениями на данную тему, но некоторых комментаторов заинтересовало, как относится к дружбе Билана и Рудковской ее муж Евгений Плющенко.
Телепрограмма 08:14
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Происшествия
Органы опеки заинтересовались издателем МК в Питере
Днем 29 августа 2019 года в квартиру кандидата в муниципальные депутаты МО Екатерингофский и издателя газеты МК в Питере Максима Кузахметова, пришли представители органов опеки, которые подчиняются главе МО Олегу Смакотину.
МР7.ру 08:47
Волейбол
Российские волейболистки обыграли Словакию на чемпионате Европы
Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырех странах.
Pravda.Ru 10:59
Политика
Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.
RT на русском 10:07
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Политика
Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке
Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.
РИА Новости 11:16
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Экономика
«Газпром» оценил ситуацию с датой запуска «Северного потока — 2»
Начальник финансового департамента компании «Газпром» Александр Иванников оценил ситуацию с датой запуска газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:13
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44