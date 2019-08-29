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Голландский форвард Юрген Локадия перешел из "Брайтона" в немецкий "Хоффенхайм" на правах аренды, сообщается на сайте английского футбольного клуба. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один год.
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