Экономика

НТВ сообщил о новом «деле ЮКОСа» и выводе Ходорковским более $50 млрдРБК 07:06

В пресс-службе Генеральной прокуратуры РБК отметили, что в фильме прозвучала позиция одного из самых заслуженных действующих сотрудников ведомства, который обладает наиболее полной информацией по данному вопросу.
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НТВ сообщил о новом «деле ЮКОСа» и выводе Ходорковским более $50 млрд

РБК07:06

НТВ сообщил о масштабном расследовании Генпрокуратурой третьего дела ЮКОСа

ФАН06:56

По федеральному ТВ покажут фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского»

Кубань 24вчера в 14:07

Ходорковский вывел деньги ЮКОСа в структуру Quadrum, сообщили СМИ

РИА Новости06:56

Ходорковский получил контроль над ЮКОСом, перечислив руководству $250 млн

НТВ06:30

Документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского» покажут на ТВ

Кубанские новостивчера в 12:40

НТВ опубликовал детали по новому делу против Ходорковского

Газета.Ru06:51
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Политика

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Политика

Российская и китайская части моста через Амур состыковались

Строители состыковали российскую и китайскую части моста через Амур. Интернациональный мост теперь соединяет Благовещенск и Хэйхэ.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол

Сборная России без Комличенко тренируется в Новогорске

Сборная России почти в полном составе приступила к тренировкам на базе в Новогорске перед отборочными матчами Евро-2020.
Обновлено в 04:43
Политика

Аваков не намерен баллотироваться в Раду

Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20
Футбол

Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild.
Обновлено в 04:21
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Политика

Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата

Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
Обновлено в 07:01
Наука

Найдены окаменевшие останки вымершего косяка доисторических рыб

Учеными-археологами США обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю из 259 вымерших рыб.
Обновлено вчера в 16:27
Общество

Более трети россиян верят в улучшение своей жизни, выяснили социологи

Почти одна треть (32%) россиян считает, что жизнь в России через три-пять лет не изменится, при этом 36% опрошенных уверены, что для них и их семьи она станет лучше, свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Обновлено в 07:24
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Политика

В Кремле объяснили бедность в России

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года произошло снижение реальных располагаемых доходов населения России на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия

На Бали задержали двух россиян за продажу наркотиков

Власти Индонезии задержали пять иностранцев, включая двух граждан РФ, за продажу кокаина и марихуаны на острове Бали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться

Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера

Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Гаджеты

Глава Redmi заявил, что Xiaomi займет 50% рынка смартфонов Индии

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) в интервью Sina Tech заявил, что Xiaomi может в будущем завоевать 50% индийского рынка смартфонов.
Обновлено в 04:23
Футбол

Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»

Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено вчера в 14:05
Экономика

Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками

На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Политика

В России началось производство новейшей ракеты «Союз-5»

Обновлено в 06:26
Общество

Законы июня освободят россиян от роуминга

Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Обновлено в 03:39
Политика

Руслан Гаттаров ушел в отставку

В пятницу, 31 мая, глава региона Алексей Текслер принял отставку своего заместителя Руслана Гаттарова, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Обновлено в 06:54
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Обновлено в 06:31
Экономика

Таинственный инвестор намерен купить 25% всех биткоинов

Если инвестор начнёт тратить сотни миллионов долларов на покупку всех доступных биткоинов, цена первой криптовалюты может запросто взлететь до новых максимумов.
Обновлено в 06:10
Политика

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике

На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57

Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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ЮКОС
Российская компания
Российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 «ЮКОС» был объявлен банкротом, до 12 ноября 2007 года в отношении компании конкурсное производство - последняя процедура банкроства. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года компания была ликвидирована.
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