Экономика
Ходорковский отреагировал на новое расследование по ЮКОСуNews.ru вчера в 11:37
Как сообщал News.ru, на российском телеканале вышел документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Его авторы утверждают, что Ходорковский с партнёрами по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд и Генпрокуратура уже несколько лет расследует обстоятельства этого дела.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
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