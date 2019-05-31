Ходорковский отреагировал на новое расследование по ЮКОСуNews.ru вчера в 11:37

Как сообщал News.ru, на российском телеканале вышел документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Его авторы утверждают, что Ходорковский с партнёрами по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд и Генпрокуратура уже несколько лет расследует обстоятельства этого дела.

Ходорковский отреагировал на новое расследование по ЮКОСу

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