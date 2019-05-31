Экономика
Ходорковский отреагировал на новое расследование по ЮКОСуNews.ru вчера в 11:37
Как сообщал News.ru, на российском телеканале вышел документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Его авторы утверждают, что Ходорковский с партнёрами по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд и Генпрокуратура уже несколько лет расследует обстоятельства этого дела.
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Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 22
Число пострадавших после взрывов на заводе НИИ «Кристалл» в Дзержинске, по предварительным данным, увеличилось до 22 человек.
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На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России
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Происшествия
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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
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Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
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Медики назвали три основные причины развития рака легких
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Новый BMW X6 M50i Spied замечен на Нюрбургринге
BMW вывела на тестирование свой высокопроизводительный купеобразный кроссовер X6 M50i Spied В Интернете появилось шпионское видео, на котором можно увидеть тестовую версию X6 M50i Spied, проходящую тесты на знаменитом треке Нюрбургринг.
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Собчак смешали с грязью после скандала с Бузовой
Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой.
Обновлено вчера в 13:27
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Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области
Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России
Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
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Американские власти начали глобальную кампанию за декриминализацию гомосексуальности
Президент США заверил гомо- и транссексуалов в своей поддержке, где бы те ни находились.
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Обновлено вчера в 15:06
Общество
«Желтые жилеты» проводят в Париже 29-ю акцию протеста
Обновлено в 08:06
Гаджеты
Huawei утверждает, что её компилятор Ark делает ОС Android не хуже или даже лучше iOS
Компания утверждает, что после «обработки компилятором Ark» операционная система Android может быть сопоставима или даже лучше iOS.
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Армия и оружие
В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»
Министерство обороны РФ совместно с правительством Москвы и области создаст круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в парке "Патриот" до конца 2019 года.
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Наука
Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей
Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
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Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде
Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
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Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака
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Политика
Пушков: Зеленский начал получать угрозы
Украинские политики начали выдвигать угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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