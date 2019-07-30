с чего всё началось

Вполне понятно, что если не прямая вина за гибель людей, так косвенная на Ходорковском лежит. Он, как работодатель и заказчик, обязан был создать условия пребывания сотрудников в охваченном войной регионе, обеспечить их безопасность.

Летом 2018 года в Центральноафриканской Республике (ЦАР) были убиты три журналиста из России. Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль отправились в одну из самых опасных стран мира по заданию «Центра управления расследованиями», сообщает ФАН.

Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт

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