Происшествия

РИА НовостиРИА Новости«Хочется волком выть». Исповедь матерей, чьи дети погибли в Беслане

«Хочется волком выть» Исповедь матерей, чьи дети погибли в Беслане Ирина Халецкая Пятнадцать лет назад торжественная линейка в школе № 1 в Беслане закончилась автоматными очередями.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

15 лет назад произошла трагедия в Беслане

Фома02:00

«Хочется волком выть». Исповедь матерей, чьи дети погибли в Беслане

РИА Новости01:00

Помни Беслан

ТЕРА-студия30 августа в 03:20

15 лет трагедии Беслана. Почему переговоры не помогли спасти всех заложников

Lenta.ruвчера в 17:01

«Итоги недели» с Андреем Константиновым: 15 лет трагедии в Беслане, Россия и Украина готовы к обмену, Трамп увильнул от Польши

Фонтанка.Ру30 августа в 12:23

В Беслане вспоминают жертв теракта в школе

Эхо Москвы02:00

Как россияне забывают про Беслан

Ведомости29 августа в 17:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Единоборства

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Российская газета вчера в 17:46
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия

В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Происшествия

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Происшествия

В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией

В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Происшествия

Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии

Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Киберспорт

В Dota Underlords добавили изобретения и главарей альянсов

В ночь на 31 августа Valve выпустила обновление для Dota Underlords, с которым в игре появились новые расходуемые предметы «изобретения» и главари альянсов.
CyberSport.ru вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Самбурская нашла свое фото на сайте знакомств

Звезда сериала «Универ» случайно наткнулась на сайте знакомств на девушку, которая использует ее фото. Снимок позаимствовала некая Диана.
Телепрограмма 01:40
Общество

В России изменились правила призыва в армию

Российские призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии.
Lenta.ru вчера в 17:15
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Политика

Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились «уничтожить» Польшу

РИА Новости вчера в 21:53
Кино

«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале

РЕН ТВ вчера в 23:11
Политика

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Экономика

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Футбол

«Сочи» разгромил «Рубин» и одержал первую победу в РПЛ

Нева Спорт вчера в 08:53
Политика

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Наука

Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 30 августа в 12:03
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте

РБК вчера в 16:52
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Общество

Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября

"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 30 августа в 05:09
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова

Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
Культуромания вчера в 10:26
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Регионом с самыми низкими окладами оказалась Чечня, где в июне среднемесячная номинальная зарплата составила 27,4 тыс. рублей.
Известия 30 августа в 11:05
Происшествия

Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована

Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 вчера в 13:01
Армия и оружие

Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35

Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня вчера в 17:16
Политика

Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Террористический акт в Беслане
Захват заложников в школе № 1 города Беслана, совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное