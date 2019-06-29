Хлопок газа произошёл в жилом доме в КовровеRT на русском вчера в 23:41

с чего всё началось

10 июня в Нижнем Тагиле в многоэтажном доме произошёл хлопок бытового газа, после чего начался пожар. В результате произошедшего погиб один человек. В начале июня URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, который угрожал взорвать бытовой газ в жилом доме.

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове

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