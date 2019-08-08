Политика
Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме ШамилеРБК вчера в 20:33
Накануне Кадыров в интервью изданию «Чечня Сегодня» сообщил, что 8 марта 1840 года Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. По словам главы республики, с тех пор в течение двадцати лет каждое из чеченских сел сжигалось по несколько раз.
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Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями.
— Хизри Шихсаидов, российский политикURA.Ru вчера в 09:39
с чего всё началось
В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан.Чеченская Республика Сегодня07 августа в 03:48
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Кадыров откровенно поговорил с дагестанцами по поводу имама Шамиля
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 08:52
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Певица Бейонсе намекнула на свое интересное положение
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Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
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Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
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В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
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Медведев расширил полномочия кураторов нацпроектов
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Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
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Автор канала Charbel's LEGO TECHNIC Creations показал, как из набора Lego Technic можно собрать масштабную копию McLaren 720S.
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В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
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