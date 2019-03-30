Политика

Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе СШАREGNUM вчера в 20:01

Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
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Майк Помпео
От лица дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за два года совершенной и бесподобной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в Fullbright.
— Майк Помпео, американский политикКоммерсантъ вчера в 19:36

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