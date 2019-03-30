Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе СШАREGNUM вчера в 20:01
Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Оценить29
От лица дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за два года совершенной и бесподобной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в Fullbright.
— Майк Помпео, американский политикКоммерсантъ вчера в 19:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика
Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка»
Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 03:45
Политика
Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов
Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Общество
В Москве открыли музей истории проституции
В Москве открыли музей истории проституции Художник и коллекционер Валерий Переверзев сегодня открыл на Арбате музей истории проституции.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Происшествия
Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Музыка
Красноярец снялся в новом клипе DJ Smash
Ролик на песню "Расскажи" накануне опубликовали на "Youtube" Красноярец Виктор Михайлов снялся в новом клипе DJ Smash.
Обновлено в 04:15
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката
Обновлено вчера в 18:29
Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Больше половины имущества оставил Шнуров Матильде после развода
Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества экс-супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 05:04
Единоборства
Нганну и Дос Сантос встретятся на UFC 239
Второй номер тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну встретится с бывшим чемпионом промоушена Джуниором Дос Сантосом.
Обновлено в 02:08
Политика
Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37
Транспорт
Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро
Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:14
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России
Самыми популярными хэтчбеками и лифтбеками в России стали KIA Rio X-Line и LADA Granta.
Обновлено в 04:05
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме
Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Енисей — Рубин 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 05:02
Хоккей
Защитник «Ак Барса»: Здорово, что на завершение сезона пришли фанаты, несмотря на результат в кубке
Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин прокомментировал завершение хоккейного сезона в Казани, поблагодарив болельщиков за внимание к команде.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Мужчина упал с высоты на машину актера Виктора Супруна
Обновлено в 02:36
Экономика
Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств
Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.
Обновлено в 05:25
Общество
Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки
Обновлено вчера в 08:00