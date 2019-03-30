Политика
Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартаментаИзвестия 19:29
Руководитель пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт покинула пост. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Науэрт перешла на работу в программу Фулбрайт.
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Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии
По данным портала Oddschecker, который суммирует ставки крупнейших британских букмекерских контор, самый низкий коэффициент ставок конторы отводят Зеленскому (8/13), затем следует Порошенко (4/1), на третьем месте Тимошенко (23/5).
Обновлено в 20:26
Хоккей
НХЛ. Бучневич и «Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» Тарасенко
Обновлено в 23:01
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Авто
Все новые автомобили в ЕС оснастят алкотестерами
Все новые автомобили, в число которых попадают грузовики и автобусы, предназначенные для продажи в ЕС, должны быть оборудованы алкотестерами.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Политика
Франция заявила об отказе подчиняться США
Франция отказывается подчиняться [США и Китаю].
Обновлено в 01:48
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено 27 марта в 10:34
Происшествия
Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе
Беспилотник США RQ-4B-30 Global Hawk пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 13:16
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Политика
Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу
Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Здоровье
Врачи рассказали о симптомах диабета второго типа
Диабет второго типа может протекать бессимптомно, однако ученые уверены: высыпания на коже могут рассказать о наличие проблем со здоровьем еще до похода к врачу.
Обновлено в 08:51
Политика
Луизиана признала голодомор геноцидом
Американский штат Луизиана признал голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа, сообщается на странице посольства Украины в США в фейсбуке.
Обновлено в 23:03
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Эфиопии
Обновлено в 21:30
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале
В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Музыка
В Тамбове дали старт фестивалю Рахманинова
На открытии 38-го Международного музыкального фестиваля имени Рахманинова в Тамбове высутипилиНа сцене Тамбовтеатра выступил государственный симфонический оркестр республики Татарстан и народный артист России Николай Луганский.
Обновлено в 14:33
Общество
Глава Якутии запретил принимать на работу мигрантов
Глава Республики Якутия Айсен Николаев подписал указ, запрещающий работодателям привлекать иностранных граждан к работе в 2019 году в определенных отраслях.
Обновлено вчера в 05:08
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено в 13:40