Политика

Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартаментаИзвестия 19:29

Руководитель пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт покинула пост. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Науэрт перешла на работу в программу Фулбрайт.
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