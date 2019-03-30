Политика
Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартаментаИзвестия вчера в 19:29
Руководитель пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт покинула пост. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Науэрт перешла на работу в программу Фулбрайт.
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От лица дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за два года совершенной и бесподобной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в Fullbright.
— Майк Помпео, американский политикКоммерсантъ вчера в 19:36
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